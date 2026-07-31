Не только Саграда: самые интересные здания архитектора-бунтаря Гауди в Барселоне

Саграда Фамилия – отличный повод приехать в Барселону, но помимо собора у города есть что предложить гостям и помимо этого.

После 144 лет строительства в Барселоне завершили возведение центральной башни Иисуса Христа собора Саграда Фамилия, что стало одним из важнейших событий для города за последние десятилетия. Как пишет в статье для The Olive Press путешественник-журналист Юджин Костелло, именно сейчас Барселона открывает новый этап в истории творческого наследия архитектора Антонио Гауди.

В материале отмечается, что завершение строительства 172,5-метровой центральной башни вернуло "Саграда Фамилия" статус самого высокого сооружения на горизонте Барселоны. Автор напоминает, что еще недавно эту роль играл отель Hotel Arts, однако теперь силуэт города вновь определяет собор с подсвеченным крестом на вершине.

Всего за несколько недель до визита автора в город Папа Лев XIV отслужил в базилике мессу по случаю столетия со дня смерти Гауди. По словам журналиста, это стало напоминанием о том, что храм, несмотря на статус популярной туристической достопримечательности, остается действующей церковью.

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"Несмотря на то, что Саграда Фамилия ежегодно принимает миллионы туристов, она остается именно тем, чем Гауди задумывал ее с самого начала: живой церковью, а не просто самой выдающейся достопримечательностью Испании", – подчеркнул Костелло.

Хотя люди обычно узнают Саграда Фамилия по необычному внешнему виду, её интерьер производит гораздо большее впечатление, убеждён журналист. Каменные колонны напоминают деревья, переходящие в огромный свод, а солнечный свет, проходящий сквозь цветные витражи, постоянно меняет атмосферу внутри.

Именно в интерьере, отмечает журналист, становится понятной одна из самых известных идей Гауди: в природе почти нет прямых линий. По словам Костелло, здание выглядит так, будто оно не было построено людьми, а выросло естественным путем.

Архитектурное наследие Антонио Гауди

В публикации напоминается, что ради работы над собором Антонио Гауди отказался от прибыльных заказов, жил все скромнее, а в конце жизни даже ночевал в базилике, контролируя строительство. В июне 1926 года по дороге на исповедь архитектора сбил трамвай. Из-за простой одежды прохожие сначала приняли его за нищего. Через три дня Гауди скончался, не дожив даже до завершения четверти своего главного проекта, однако впоследствии Барселона похоронила его как национального героя.

Хотя собор Саграда Фамилия является самым известным проектом Гауди, он далеко не единственный. После посещения базилики автор публикации отправился знакомиться с другими работами архитектора.

Дом Каса Батльо, по его словам, поражает волнистым фасадом, балконами в виде масок и крышей, напоминающей чешую дракона.

Неподалеку расположена Каса Мила, известная также как Ла Педрера, где фасад из известняка напоминает морские волны, а необычные дымоходы на крыше похожи на каменных воинов.

На следующий день журналист посетил парк Гуэль, где архитектура органично сочетается с природным ландшафтом, а мозаики, скамейки и колонны создают пространство, которое, по его словам, вызывает искреннюю радость у посетителей разного возраста.

Как отмечает журналист, творчество Гауди ещё при его жизни вызывало противоречивые оценки. Если Пабло Пикассо считал Саграда Фамилию чрезмерной и абсурдной, то Сальвадор Дали называл архитектора настоящим провидцем, чьи работы опередили сюрреализм на десятилетия. По мнению автора статьи, история оказалась более благосклонной именно к оценке Дали.

"Спустя более века после начала строительства миллионы людей продолжают совершать свое паломничество к творениям Гауди – не потому, что они совершенны, а потому, что они остаются совершенно непохожими на всё, что когда-либо было построено", – отметил он.

Новости туризма

Как писал УНИАН, несмотря на войну, туристическая отрасль Украины постепенно восстанавливается: за первое полугодие 2026 года поступления от туристического сбора выросли более чем на 22% и составили 174,9 млн грн. Поток иностранцев после резкого падения в 2022 году стабилизировался и постепенно растет.

Больше всего гостей приезжает из Молдовы, Румынии, Польши, Венгрии и Израиля. Наибольшее количество ночевок фиксируется в Буковеле, Киеве и Львове, где украинские туристы составляют основную долю, хотя столица лидирует по количеству иностранных посетителей.

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