В результате взрыва боеприпасов на полигоне в Хмельницком военные получили ранения

Правоохранительные органы уже приступили к допросам командования и военнослужащих соответствующей воинской части.

На военном полигоне в Хмельницком произошла детонация боеприпасов, в результате инцидента пострадали четверо военнослужащих, в настоящее время также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, которые находились на месте происшествия. Начато уголовное производство. Как сообщил Офис генерального прокурора, по предварительным данным, инцидент произошел 31 июля около 11:55.

"В результате происшествия пострадали четверо военнослужащих. Их доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Степень тяжести полученных травм устанавливается. На данный момент также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, которые находились на месте происшествия. Информация об их местонахождении уточняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы уже приступили к допросам командования и военнослужащих соответствующей воинской части.

Видео дня

Осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации и обеспечения безопасного доступа к территории полигона. Устанавливаются обстоятельства, приведшие к взрывам.

Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона возбуждено уголовное дело. Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 414 УК Украины, а именно нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло телесные повреждения нескольким лицам.

Обновлено в 19:12. Позже в Силах специальных операций сообщили, что по состоянию на 19:00 детонация боеприпасов завершилась.

Там заявили, что в результате чрезвычайного происшествия ранения получили три военнослужащих ССО, которых госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

"Кроме того, отсутствует связь с 5 военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. В настоящее время на месте проводятся поисково-обзорные действия. Силы специальных операций предоставляют всю необходимую информацию и содействие в установлении обстоятельств и причины происшествия", – говорится в сообщении.

Взрывы в Хмельницкой области – что известно

Как сообщал УНИАН, около 12:20 о серии взрывов в Хмельницком сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Чиновник заявил, что чрезвычайное происшествие произошло на территории полигона одной из воинских частей Сил специальных операций ВСУ. По его данным, на месте происшествия был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

В то же время в соцсетях появились видео, на которых жители Хмельницкого запечатлели последствия взрывов. В частности, в домах людей взрывная волна выбила окна и изрезала стены осколками.

Глава ОГА добавил, что заявок на эвакуацию от людей, чьи дома находятся в зоне возможного поражения, по состоянию на 15:00 не поступало.

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