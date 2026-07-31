Уже осенью продукты в магазинах будут маркировать иначе: на что следует обращать внимание

Покупателям будет проще защитить себя от некачественного товара.

Украина возвращается к стандартным правилам маркировки пищевых продуктов и кормов с 1 октября 2026 года. Временное смягчение, действовавшее с начала полномасштабного вторжения, больше не будет действовать, сообщают в Министерстве экономики.

Теперь маркировка товара от производителя или импортера обязательно должна содержать информацию на государственном языке. Указанные на упаковке данные должны точно соответствовать фактическому составу продукции. Это касается в первую очередь рецептуры, пищевой ценности и аллергенов. Поэтому, покупая товар в магазине без точной информации о его составе, свойствах и безопасности на украинском языке, потребитель может подвергать себя дополнительному риску.

В целом к производителям и импортерам вновь будут применяться следующие требования:

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обеспечение полного соответствия информации на этикетке фактическому составу продукции. В частности, не допускается не отражение изменений в рецептуре, пищевой ценности или информации об аллергенах;

не допускается продажа импортированных пищевых продуктов и кормов, маркировка которых не соответствует требованиям законодательства, в частности, изложенная исключительно на иностранном языке;

отмена возможности для перемещенных предприятий использовать остатки упаковочных материалов других производителей.

Важно отметить, что если срок годности продукции, маркированной по старым правилам, по состоянию на 1 октября еще не истек, она может быть выставлена на продажу. Смягчение мер весной 2022 года было предпринято для улучшения поставок пищевых продуктов и кормов в Украину.

Качество продуктов в Украине – последние новости

Четыре из пяти молочных продуктов, маркированных как "польские", оказались фальсификатом или подделкой, свидетельствует проверка товаров директором Союза потребителей Украины Максимом Несмяновым. Некоторые из этих товаров не содержали информации об импортере в Украине или перевода на украинский язык.

До этого он проверил качество сосисок, которые продаются в украинских магазинах. Оно не соответствовало указанному на упаковке производителем, заявил эксперт.

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