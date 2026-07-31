Вдоль всех популярных пляжей Одессы запретили движение электросамокатов: подробности

Известно, что с 1 августа совместные рейды коммунальных служб и полиции будут проводиться еженедельно.

В Одессе на "Трассе здоровья", пролегающей вдоль всех центральных пляжей, запретили движение электросамокатов – власти усиливают контроль. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Речь идет о том, что сегодня, 31 июля, на Трассе здоровья провели совместный рейд с участием представителей Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, коммунального учреждения "СМЭП" и патрульной полиции.

Во время проверки выявлены случаи нарушения запрета на движение электросамокатов. Все зафиксированные нарушения касались личных электросамокатов, так как прокатные транспортные средства имеют программные ограничения, не позволяющие передвигаться по Трассе здоровья, заверяют в мэрии.

Видео дня

По данным пресс-службы, с 1 августа совместные рейды будут проводиться еженедельно. Контроль будет усилен на всем участке Трассы здоровья – от КПП "Ланжерон" до КПП "Фонтан 16".

В мэрии подчеркивают, что на участке от пляжа Ланжерон до 16-й станции Большого Фонтана разрешено движение только пешеходов и велосипедистов.

"Передвижение на электросамокатах и других легких персональных электрических транспортных средствах здесь запрещено", – отмечают в мэрии.

Местных жителей и гостей Одессы просят соблюдать установленные правила движения и учитывать действующие ограничения. К нарушителям будут приняты соответствующие меры реагирования в пределах компетенции привлеченных служб.

Всего во время рейда было выявлено 16 нарушений: 8 совершеннолетних (половина из которых получила постановления от полиции) и 8 подростков, с которыми и их родителями провели разъяснительные беседы.

Трасса здоровья: что о ней известно

Трасса здоровья – 15-километровая асфальтированная дорога, протянувшаяся вдоль побережья от пляжа Ланжерон до 16-й станции Большого Фонтана. Она является особым рекреационным объектом и популярна среди любителей пеших прогулок вдоль побережья Черного моря, а также велосипедистов, роллеров, любителей спортивного бега и т.д. Вдоль трассы обустроены спортивные площадки, есть горки для велоспорта, кафе, рестораны и прочее. Там часто проходят спортивные соревнования.

Несмотря на запреты, пользуются Трассой здоровья и любители электросамокатов, из-за чего время от времени происходили ссоры, драки и несчастные случаи. Так, на Трассе здоровья из-за отсутствия навыков управления и средств защиты водители часто падают, врезаются в препятствия, травмируются и мешают пешеходам. Был случай, когда возле бывшего ресторана "Глечик", в районе пляжа "Дельфин", столкнулись два электросамоката. Двое людей двигались в сторону Ланжерона, еще двое – в направлении Аркадии. Из-за несоблюдения рядности водители столкнулись практически лоб в лоб. Один слетел с самоката и ударился головой об асфальт. На трассе из-за электросамокатов неоднократно травмировались дети.

Плата за халатность

Напомним, во Львове пользователи прокатных электросамокатов, которые будут оставлять транспорт в недопустимых местах, должны будут платить дополнительный сбор в размере 100 гривен. Речь шла о том, что новые правила будут введены операторами проката в тестовом режиме с 1 июля. Это касалось исторического центра города и прилегающих территорий, граница которых совпадает с внешней границей третьей зоны парковки.

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