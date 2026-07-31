Зеленский заявил о попытке покушения на командира 'Хартии' Оболенского

Украина будет реагировать на эту попытку, подчеркнул президент.

В пятницу, 31 июля, была попытка покушения на главу бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины Игоря Оболенского. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Отметим, что президент не сказал прямо, причастна ли к этому покушению Россия, однако подчеркнул, что Украина ответит на эту попытку. Также Зеленский на фоне этого призвал усилить атаки на оккупантов.

"Разговаривал с командиром "Хартии" Игорем Оболенским. Сегодня была попытка покушения на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия. Был доклад Александра Поклада по этому поводу. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам ещё сильнее", – сообщил Зеленский.

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Покушения на украинцев: что известно

Напомним, три дня назад в Одессе произошло сразу два взрыва автомобилей. По одному из инцидентов Служба безопасности открыла уголовное дело, квалифицировав его как теракт. Позже СМИ сообщали, что автомобиль принадлежал военнослужащему, а сам подрыв был умышленным.

В июне же правоохранители разоблачили и задержали наемника российских спецслужб, который готовил покушение на сотрудника ГУР. Отмечалось, что подозреваемому обещали 100 тысяч долларов США за убийство одного из руководителей структурного подразделения ГУР.

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