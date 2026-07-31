У генпрокурора подтвердили, что ОП подал запрос об возбуждении дела против Лукашенко

Беларуского диктатора подозревают в соучастии в агрессии против Украины и в содействии похищению украинских детей.

Офис президента действительно направил запрос в Офис генерального прокурора Украины относительно возможности возбуждения уголовного дела в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Эту информацию, ранее озвученную в СМИ, подтвердила в комментарии "Укринформу" руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

"В Офисе генерального прокурора 30 июля 2026 года было зарегистрировано обращение, поступившее из Офиса Президента Украины для рассмотрения в пределах компетенции. В настоящее время обращение находится на рассмотрении. По результатам его рассмотрения заявители будут уведомлены в установленном законом порядке", – отметила пресс-секретарь прокуратуры.

По её словам, на данный момент ведомство не возбуждало никаких уголовных дел против Лукашенко.

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Дело против Лукашенко

Как писал УНИАН, ранее издание Reuters сообщало, что Офис президента Украины обратился к генеральному прокурору с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против Александра Лукашенко. По данным журналистов, инициатива возникла после обращения беларуской оппозиционной организации "Беларуский демократический форум", которая обвиняет диктатора в соучастии в войне и принудительном перемещении украинских детей.

Письмо Офиса президента передали в прокуратуру, хотя перспективы судебного процесса пока минимальны. В то же время возможные обвинения могут усилить давление Запада на Лукашенко и создать для него дополнительные юридические и политические риски.

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