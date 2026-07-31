Конкурент Wildberries спешно эвакуировал свой склад в Татарстане из-за украинских дронов

Недавно командующий Силами беспилотных систем Украины намекнул на то, что украинские дроны скоро могут добраться и до складов Ozon.

Российский маркетплейс Ozon эвакуировал свой склад в городе Зеленодольске в Татарстане из-за угрозы ударов украинскими беспилотниками. Об этом пишет Reuters.

По словам представителей компании, логистический центр не пострадал и впоследствии возобновил работу. Эвакуация склада заняла всего несколько минут.

В агентстве отметили, что недавно в сети опубликовали видео, на котором виден столб белого дыма возле одного из складов Ozon. На другом видео видно, как работники склада спешат выбежать из здания и наблюдают, как дрон с громким взрывом падает на землю.

Видео дня

Журналисты напомнили, что Украина стала все чаще наносить удары дронами по складам конкурента Ozon - компании Wildberries. Украинская сторона неоднократно отмечала, что Wildberries поставляет тактическое снаряжение, товары двойного назначения и компоненты для беспилотников, тем самым помогая российской армии.

30 июля представители Ozon предупредили о потенциальных рисках для инфраструктуры компании. Некоторые аналитики в разговоре с журналистами высказали мнение, что это лишь вопрос времени, когда Украина начнет наносить удары и по складам этой компании.

Кроме того, недавно командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди опубликовал загадочное сообщение, в котором намекнул на то, что украинские дроны скоро могут добраться и до складов Ozon.

"Концентрация озона превышает критическую норму", - написал он.

Wildberries стала новой военной целью для Украины

Ранее в Business Insider писали, что по меньшей мере 10 объектов, принадлежащих крупнейшей российской интернет-торговой компании Wildberries, пострадали от украинских ударов за последние две недели.

В частности, группа Wildberries, RWB, сообщила о валовом объеме продаж товаров около 73 миллиардов долларов в прошлом году. По оценкам, только в результате июльских атак компания потеряла более 9% своих складских площадей.

Товары, уничтоженные во время ударов, принадлежат в основном частным предпринимателям. Продавцы Wildberries также реализуют тактическое снаряжение, товары двойного назначения и компоненты для беспилотников, что Украина назвала причиной нападения на эту компанию.

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