Украинские АЗС начали ограничивать продажи дизеля водителям: эксперт назвал лимиты

Спрос на дизельное топливо превысит контрактные объемы импорта примерно на 25 %.

В Украине может увеличиться количество АЗС, которые будут продавать дизельное топливо с ограничениями. Дефицит на рынке продлится как минимум до 15 августа.

Об этом УНИАН рассказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Ввели лимиты на АЗС в основном в сельской местности, чтобы аграрии не ездили к ним с еврокубами (большой вместительный контейнер кубической формы, – УНИАН). В городах таких лимитов практически нет", – сказал Леушкин.

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Эксперт привел примеры сетей, которые уже применяют ограничения. В частности, в сети ESKO установлено ограничение в 50 литров, в сети АЗС 24/7 – 100 литров, а Chipo отпускает до 150 литров дизеля.

"У кого вы видите топливо – у тех стоят лимиты. А у кого лимитов нет – там часто уже и топлива нет. Такая сейчас ситуация", – отметил он.

По мнению Леушкина, в ближайшие дни количество АЗС с лимитами будет только расти.

"Потому что до 15 числа у нас рынок дефицитный. Потребление будет превышать ввоз законтрактованного топлива в страну где-то на 25%. Иными словами, каждая четвертая заправка будет вынуждена либо оставить лимиты, либо стоять без топлива", – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что после 15 августа ситуация должна улучшиться, поскольку на этот период уже законтрактованы дополнительные объемы импортного дизеля.

По словам Леушкина, нынешний дефицит возник из-за совпадения нескольких факторов. Участники рынка рассчитывали на более низкий сезонный спрос и не спешили закупать дополнительные объемы топлива, чтобы избежать убытков в случае падения цен. В то же время из-за ажиотажа крупный оптовый спрос переместился на розничные АЗС.

"Ничего хорошего до 15 августа ждать не стоит, так как рынок остается дефицитным", – подытожил Леушкин.

Ситуация на АЗС – последние новости

31 июля средние цены на дизельное топливо в Украине выросли на 1,33 грн (+1,5%) – до 91,99 гривны за литр. Это стала самая высокая цена за всю историю наблюдений.

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин сообщал, что на украинских АЗС фиксировался дефицит дизельного топлива и бензина. Из-за перебоев с поставками нехватка топлива может продлиться еще как минимум месяц.

Ранее сообщалось, что к концу недели цены на дизель могут вырасти до 95 гривен за литр, а уже на следующей неделе операторы могут преодолеть психологическую отметку в 100 гривен за литр.

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