В США заявили, что они должны получать все украинские технологии для борьбы с беспилотниками

Уитакер подчеркнул, что США пытаются помочь Киеву заключить соглашения с рядом союзников Вашингтона, располагающих необходимым вооружением.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон должен получать все украинские технологии, связанные с борьбой с беспилотниками. Об этом пишет Fox Business.

Комментируя свой недавний визит в Киев, он вновь назвал Украину "испытательным полигоном будущего", отметив, что продолжающаяся война приводит к стремительному развитию военных инноваций.

По его словам, Украина может помочь США в нескольких областях, которые имеют критическое значение для защиты американских войск и повышения боеспособности армии Соединённых Штатов.

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Также Уитакер заявил, что Украине необходимы системы ПВО и ракеты к ним. Он подчеркнул, что США пытаются помочь Киеву заключить соглашения с рядом союзников Вашингтона, располагающих необходимым вооружением.

"Инновации происходят очень быстро, и я слежу за тем, чтобы США могли не только сотрудничать и получать эти технологии, чтобы они были у нас в наличии, если и когда они нам понадобятся, но и искали способы создавать некоторые из этих систем и технологий для помощи американским военным.

Постпред отметил важность сферы борьбы с беспилотниками:

"Это та область, в которой, как мне кажется, мы хотим стать сильнее. Думаю, у нас есть отличные отечественные технологии, но очевидно, поскольку борьба продолжается, развитие идет так быстро, и Украина может помочь нам в нескольких областях, критически важных для защиты наших войск и величайшей в мире боевой мощи армии Соединенных Штатов".

Сотрудничество Украины и США

Ранее сообщалось, что США допустили украинские боевые дроны к испытаниям Пентагона, что дает Вашингтону возможность узнать, как украинцы производят и пополняют свои запасы вооружений быстрее и дешевле американцев.

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