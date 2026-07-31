Украина получит новые снаряды, которые призваны расширить 'килл-зону', - Bloomberg

Первая партия поставок новых снарядов должна увеличить дальность стрельбы 155-мм орудий как минимум до 60 километров.

Украинские артиллерийские подразделения к концу лета получат снаряды с увеличенной дальностью. В Украине надеются на то, что это позволит значительно расширить так называемую "килл-зону" на линии фронта, пишет Bloomberg.

Отмечается, что первая партия поставок должна увеличить дальность стрельбы 155-мм орудий как минимум до 60 километров. В неё войдут, в частности, снаряды с лазерным наведением.

В агентстве добавили, что более совершенные боеприпасы, оснащенные небольшими прямоточными воздушно-реактивными двигателями, могут увеличить эту дальность более чем вдвое. Все снаряды будут совместимы с имеющимися 155-мм артиллерийскими батареями.

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Украина хочет усилить давление на РФ с целью прекращения войны, нанося удары по объектам в глубине её территории. Однако Украина также уязвима, и Кремль использует недостаток средств противовоздушной обороны для нанесения ударов по гражданскому населению.

В агентстве напомнили, что "килл-зона" является зоной между украинскими и российскими войсками, где практически любой человек или объект может быть быстро обнаружен и атакован дроном. Сейчас эта зона имеет ширину около 30 км, что ставит тыловые районы за пределы досягаемости обычной артиллерии.

Снаряды с большей дальностью действия могли бы оттеснить Россию, предоставив наземным войскам Украины пространство для безопасного продвижения, сорвав контратаки и практически обеспечив защиту Крыма. Источник, близкий к Министерству обороны РФ, заявил журналистам, что у российских вооруженных сил нет такого количества артиллерийских систем увеличенной дальности, какое могут предоставить западные союзники Украины.

"Если российским войскам придется отводить орудия, склады и штабы дальше на юг, Украина выиграет время, пространство и повысит свои шансы на выживание. Это также затруднит любое будущее российское наступление в этом регионе", - сказал журналистам Рубен Стюарт, старший научный сотрудник по сухопутной войне в Международном институте стратегических исследований.

В агентстве напомнили, что в июне Министерство обороны Украины объявило о том, что закупило у Дании 15 000 снарядов увеличенной дальности. Также ведомство объявило тендер на поставку 155-мм артиллерийских снарядов увеличенной дальности, отметив, что на фронте существует острый спрос на такие боеприпасы.

Чем особенны артиллерийские снаряды увеличенной дальности

В агентстве отметили ,что в артиллерийских снарядах увеличенной дальности могут использоваться саботы – гильзы, надеваемые на небольшие снаряды для применения их с зарядами, предназначенными для более крупных снарядов. Также они могут получить складные крылья и другие средства для увеличения дальности полета.

При наведении по GPS такие снаряды могут поразить цель шириной всего в несколько метров. Версии с лазерным наведением наводятся на луч, направленный на цель, часто с помощью дрона. Например, американский M127 Copperhead и Vulcano – совместный проект итальянской компании Leonardo SpA и немецкой Diehl Defence and Land Systems GmBH – оба оснащены лазерным наведением.

Некоторые производители вооружений также на протяжении многих лет экспериментируют с установкой небольших прямоточных воздушно-реактивных двигателей в артиллерийские снаряды, что позволяет увеличить их дальность стрельбы свыше 150 километров.

Артиллерия РФ на Александровском направлении практически не работает

Ранее заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона 141-й отдельной механизированной бригады, майор Роман Жучок с позывным Ковбой рассказал, что на Александровском направлении российские оккупационные войска продолжают наступательные действия, однако активность их ствольной артиллерии существенно снизилась.

По словам Ковбоя, активность ствольных систем противника сейчас минимальна, тогда как минометы применяются чаще. Он отметил, что чаще всего оккупанты применяют дальнобойную артиллерию, в частности пушки типа "Гиацинт", а также периодически используют реактивные системы залпового огня.

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