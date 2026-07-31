Эксперты составили рейтинг пяти лучших агентств по поиску персонала, основываясь на опыте работы с европейскими агентствами.

Составлен первый рейтинг разведывательных служб Европы, составленный жюри из шестидесяти специалистов в области разведки из двадцати пяти стран, сообщает журнал L’Express.

Издание сообщило, что эксперты сформировали свой топ-5 на основе опыта работы с европейскими агентствами:

1. МИ-6, Великобритания

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Отмечается, что главным преимуществом организации является способность привлекать высокопоставленных источников и инвестировать в них на протяжении многих лет.

Утверждается, что агентам МИ-6 удалось глубоко проникнуть в властные структуры России, Китая, Турции и Ирана. Репутация агентства была дополнительно укреплена его ранним предупреждением о вторжении России в Украину.

2. DGSE, Франция

Издание отметило, что это единственное агентство в Европе, обладающее глобальным охватом. Его сила заключается в сочетании технического сбора данных с человеческими ресурсами и оперативными возможностями.

По данным издания, в 2023 году именно DGSE узнала, что Евгений Пригожин готовит мятеж против Путина, и передала эту информацию ЦРУ.

3. AIVD и MAIVD, Нидерланды

В публикации отмечается, что голландцы участвовали в одних из самых важных секретных операций последних двух десятилетий, а в 2016 и 2017 годах вместе с ЦРУ обучали украинцев. AIVD также является местом расположения европейского разведывательного центра по борьбе с терроризмом.

4. СБУ и ГУР, Украина

Журнал отметил, что киевские спецслужбы поразили коллег своей инновационностью, изобретательностью и готовностью брать на себя высокие операционные риски.

Один из руководителей европейской разведки сравнил их с Моссадом, имея в виду агрессивные секретные операции, такие как подрыв трубопроводов "Северный поток", операция "Паутина" и убийства генералов в Москве.

Однако, как отмечается, доверие к украинским службам не является абсолютным. Некоторые европейские чиновники считают, что в них до сих пор могут быть инфильтрированы российские агенты.

5. BND, Германия

Агентство известно прежде всего методичным подходом, аналитическими способностями и умением замечать тонкие политические и экономические изменения. Однако коллеги скептически оценивают способность немцев к чисто шпионским операциям, особенно за рубежом, сравнивая их с "исследователями аналитических центров".

Данные разведчиков о намерениях РФ

Ранее УНИАН сообщал, что источники в британской разведке рассказали Daily Mail, что российский президент Владимир Путин планирует "протестировать" новое правительство Энди Бернема, пока Дональд Трамп сосредоточен на Иране. По имеющимся данным, существует твердая уверенность в том, что Путин готовит какое-то прямое противостояние с НАТО в течение следующих нескольких месяцев. В то же время новый министр обороны Уэс Стритинг заявил, что у России не должно быть сомнений в решимости этого правительства и этого премьер-министра противостоять российской агрессии не только в Украине, но и любой агрессии против Великобритании или ее союзников.

Также мы писали, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о планах России до 2042 года переселить ещё 130 тыс. россиян только в Севастополь. При этом по состоянию на июль в оккупированном Крыму и Севастополе находятся 200–300 тысяч этнических русских. В ГУР подчеркнули, что Россия продолжает целенаправленную политику этноцида, цель которой – стереть украинскую идентичность и заменить местное население россиянами, мигрантами из Центральной Азии, Северного Кавказа и других регионов. По данным украинской разведки, для того чтобы стимулировать россиян переезжать на временно оккупированные территории, государство-агрессор создало систему финансовых бонусов.

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