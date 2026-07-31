Россия душит порты Украины: в Time назвали главную цель Кремля

Путин надеется, что рост мировых цен на продовольствие заставит международных партнеров давить на Украину с целью прекращения ударов по РФ.

Россия усилила атаки на украинские черноморские порты, пытаясь не только сорвать экспорт зерна, но и лишить Украину одного из главных источников валютных поступлений. Кроме того, Кремль рассчитывает, что рост мировых цен на продовольствие заставит международных партнеров оказывать давление на Украину с целью прекращения ударов по территории РФ. Об этом на страницах Time пишет обозреватель Ян Бремер.

Автор отмечает, что, несмотря на успешные удары украинских дронов вглубь России и изоляцию оккупированного Крыма, в последнее время Москва добилась определенных результатов. И не только путем ракетного террора против украинского гражданского населения, но и ведя интенсивную кампанию против украинских черноморских портов.

По словам обозревателя, такие меры обнажили нехватку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Украины, нарушили экспорт зерна, сократили экспортные доходы Киева и приостановили поставки вооружений украинским войскам. Особенно критично это выглядит в преддверии сбора урожая, ведь сельскохозяйственная продукция обеспечивает около 60% украинского товарного экспорта.

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"Если эти перебои продолжатся, Россия может перекрыть Украине один из важнейших источников поступления иностранной валюты и одновременно укрепить свои позиции на международных переговорах, нанеся экономический удар по крупным импортерам зерна в Африке и Азии", – говорится в статье.

Бремер обратил внимание на то, что украинские власти пытаются преуменьшить масштабы нанесенного ущерба: после двухнедельной волны российских ударов дронами и ракетами по Одессе и другим прибрежным городам министр аграрной политики Украины в июле заявил, что порты остаются открытыми и работают.

"Однако примерно 90% судовладельцев приостановили заход своих судов в украинские порты, поскольку, как и в Ормузском проливе вблизи Ирана, страховые премии резко выросли из-за высокого риска новых атак", – пишет обозреватель.

Россия ранее уже наносила удары по портам Украины

Он напомнил, что это уже не первое прекращение движения судов в Чёрном море после полномасштабного вторжения России в Украину: в конце 2025-го и в начале 2026 года российские удары по портам также нарушали их работу, но ненадолго.

Однако нынешняя кампания значительно масштабнее и интенсивнее, отмечает Бремер. По его мнению, в значительной степени это объясняется недавними успехами Украины, особенно на территории самой России, которые вынудили диктатора Владимира Путина попытаться перехватить инициативу на поле боя.

"Самая большая проблема Украины заключается в том, что она вынуждена полагаться на ограниченный запас американских ракет-перехватчиков Patriot – единственного надёжного средства защиты от российских ракет – для прикрытия своих городов и военных логистических маршрутов", – констатирует автор.

Он считает, что переброска систем "Пэтриот" для защиты портов была бы как дорогостоящим, так и рискованным решением. Россия же это понимает, поэтому будет продолжать атаковать порты как ракетами, так и роями беспилотников, не оставляя страховым компаниям оснований для снижения страховых тарифов, а судовладельцам – стимулов возвращаться в украинские порты.

РФ стремится ослабить международную поддержку Украины

Нанося удары по портам, Москва также стремится ослабить международную поддержку Украины путем повышения мировых цен на продовольствие, считает обозреватель.

"Украина обеспечивает четверть импорта пшеницы в Египет и около 18 % импорта пшеницы в Индонезию. Кроме того, она является крупнейшим поставщиком кукурузы в Европейский Союз, обеспечивает 92% импорта подсолнечного масла в ЕС и остается важным поставщиком кормового зерна и масла", – говорится в материале.

По мнению автора, Путин рассчитывает, что рост цен на продукты питания – в то время, когда война США с Ираном уже подталкивает вверх стоимость нефти и многих других товаров, – заставит торговых партнеров Украины, прежде всего европейские страны, оказывать давление на Киев с требованием уменьшить интенсивность ударов по территории России.

"Однако такая стратегия вряд ли сработает. Европейская поддержка Украины остается прочной, а правительства, которые будут страдать от роста цен, скорее возложат ответственность на Москву, чем на Киев. Тем не менее Путин настолько стремится добиться успехов на поле боя, что, вероятно, продолжит этот курс даже без очевидной победы", – утверждает Бремер.

Выход есть, но он сложен и дорог

Он считает, что ожидать возобновления соглашения, заключенного при посредничестве Организации Объединенных Наций в июле 2022 года и обеспечившего безопасное судоходство в украинские порты и из них, не стоит.

"Подобно тому, как напряженная ситуация в Ормузском проливе заставила соседние страны искать новые маршруты для экспорта нефти из Персидского залива, Украина может переориентировать экспорт зерна через Дунай, румынские порты и железнодорожное сообщение, как это уже происходило в начале войны", – пишет он.

Однако, подчеркивает он, такие альтернативные маршруты являются дорогостоящими и сложными с логистической точки зрения.

"По всем этим причинам характер войны России против Украины будет меняться, поскольку каждая сторона будет искать новые способы выйти из тупика на поле боя в свою пользу. А экономический ущерб, ощущаемый далеко за пределами Украины и России, будет продолжаться", – заключает автор.

Потери Украины от простоя портов

Ранее УНИАН писал, сколько Украина теряет за каждый день блокады портов. Отмечалось, что каждый день их простоя из-за российского террора задерживает отгрузку украинских товаров примерно на $70 млн.

Также мы писали, что удары РФ могут помешать доставке украинского зерна на рынки. 90% зерновых и масличных культур проходит через Одессу и соседние порты Черноморск и Южный. Директор одесской компании, предоставляющей морские услуги, Алексей Смоляр сказал, что крупные судоходные компании избегают Украины с весны. Их место заняли предприимчивые ближневосточные компании.

Кроме того, основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал, что блокада портов сильнее всего ударяет по украинским аграриям, которые являются одним из главных источников валютных поступлений для Украины. По его словам, Украине придется вернуться к логистике 2022 года и перевозить зерно через Польшу, Румынию и дунайские порты. Однако на этот раз ситуация будет сложнее, ведь европейские страны вряд ли согласятся беспрепятственно пропускать большие объемы украинского зерна.

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