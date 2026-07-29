30 июля христиане по новому календарю вспоминают святого мученика Иоанна Воина. В народе его издавна почитают как защитника тех, кого обидели, несправедливо наказали или лишили правды.
В этот день существуют древние традиции и приметы, по которым наши предки пытались предсказать погоду и будущий урожай.
Рассказываем, что принято делать 30 июля и какой сегодня праздник церковный по старому стилю.
- Какой церковный праздник сегодня
- Какой сегодня православный праздник в старом календаре
- Какой сегодня праздник в народном календаре
- Народные приметы о погоде 30 июля
- Кто отмечает именины сегодня
Какой церковный праздник сегодня
30 июля по новому календарю (или 12 августа по старому стилю) верующие чтят память святого мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке.
Иоанн был воином в армии римского императора Юлиана Отступника. Свое прозвище Воин он получил из-за того, что принадлежал к военному сословию. Это был период, когда христиан жестоко преследовали, а в гонениях участвовали и солдаты.
Однако сам Иоанн был христианином и не хотел причинять вред верующим. Он тайно предупреждал христиан о готовящихся облавах, помогал им скрыться, а тех, кого все же арестовывали, навещал в тюрьмах и поддерживал.
О его поступках узнал император. Разгневанный Юлиан Отступник приказал арестовать Иоанна и приговорил его к смерти. Но казнь так и не состоялась: вскоре император погиб, а святого воина освободили.
После этого Иоанн посвятил свою жизнь помощи людям, молитвам и посту. Он прожил долгую жизнь и умер в Константинополе (современный Стамбул). Точная дата его смерти неизвестна, поэтому память святого отмечают в день обретения его мощей.
Святого Иоанна Воина считают защитником несправедливо обиженных, покровителем воинов и всех, кто проходит через тяжелые испытания. В молитвах к нему просят защиты от несправедливости, помощи в сложных ситуациях, освобождения пленных и возвращения пропавших без вести. Издавна также верят, что святой помогает найти украденные вещи и разоблачить воров.
Какой сегодня православный праздник в старом календаре
Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 30 июля вспоминают великомученицу Марину Антиохийскую.
Какой сегодня праздник в народном календаре
В народном календаре этот день называют Силиным, или днем Силы, - в честь апостолов от семидесяти Силы, Силуана и других. Считается, что 30 июля человек наполняется силами, поэтому лениться сегодня не принято. Наоборот, чем больше полезных дел удается сделать, тем крепче будут здоровье и благополучие.
По традиции в этот день начинают сеять озимые. В народе верят, что зерно, посеянное на Силу и Иоанна Воина, дает богатый урожай.
День считается благоприятным для новых начинаний, смены работы, переезда и поездок. Хорошей приметой также считается физический труд и любая полезная активность.
По церковной традиции в этот день следует избегать злобы, зависти, мести, уныния и грубых слов, стараясь сохранять чистоту мыслей и поступков. Народные поверья советуют не отказывать нуждающимся в помощи, не лениться, не злоупотреблять алкоголем и не переедать. Кроме того, считается, что 30 июля лучше не заниматься важными денежными вопросами.
Церковь в этот день призывает отказаться от злобы, зависти, мести, сквернословия и уныния. Верующим напоминают, что важно сохранять чистоту мыслей, поступков и относиться к окружающим с милосердием.
По народным поверьям, 30 июля нельзя отказывать в помощи нуждающимся - считается, что можно самому столкнуться с трудностями. Также не советуют лениться, переедать и злоупотреблять алкоголем.
Согласно приметам, день не подходит для решения важных денежных вопросов и общения с представителями власти. Считается, что в это время возможны финансовые задержки, непредвиденные расходы и убытки.
Народные приметы о погоде 30 июля
По народным наблюдениям, 30 июля можно узнать, какой будет погода в ближайшее время и каким выдастся сезон:
- прохладная погода - к долгому периоду без дождей;
- жаркий и сухой день - к хорошему урожаю грибов;
- паутина летает в воздухе - впереди жаркие и сухие дни;
- звезды перед рассветом ярко мерцают - скоро ожидаются дожди.
Особое внимание в этот день обращают на рябину: если на дереве много ягод, то осень будет дождливой, а зима - морозной.
Кто отмечает именины сегодня
По новому церковному календарю 30 июля именины отмечают Иван, Лука, Максим, Валентин и Ангелина.
Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются сильным характером, чувством справедливости и готовностью прийти на помощь другим. Они настойчивы в достижении целей, умеют брать на себя ответственность и редко отступают перед трудностями. При этом им важно научиться проявлять терпение и не принимать решения сгоряча.