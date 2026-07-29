В народе православный праздник сегодня называют день Силы.

30 июля христиане по новому календарю вспоминают святого мученика Иоанна Воина. В народе его издавна почитают как защитника тех, кого обидели, несправедливо наказали или лишили правды.

В этот день существуют древние традиции и приметы, по которым наши предки пытались предсказать погоду и будущий урожай.

Рассказываем, что принято делать 30 июля и какой сегодня праздник церковный по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня

30 июля по новому календарю (или 12 августа по старому стилю) верующие чтят память святого мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке.

Иоанн был воином в армии римского императора Юлиана Отступника. Свое прозвище Воин он получил из-за того, что принадлежал к военному сословию. Это был период, когда христиан жестоко преследовали, а в гонениях участвовали и солдаты.

Однако сам Иоанн был христианином и не хотел причинять вред верующим. Он тайно предупреждал христиан о готовящихся облавах, помогал им скрыться, а тех, кого все же арестовывали, навещал в тюрьмах и поддерживал.

О его поступках узнал император. Разгневанный Юлиан Отступник приказал арестовать Иоанна и приговорил его к смерти. Но казнь так и не состоялась: вскоре император погиб, а святого воина освободили.

После этого Иоанн посвятил свою жизнь помощи людям, молитвам и посту. Он прожил долгую жизнь и умер в Константинополе (современный Стамбул). Точная дата его смерти неизвестна, поэтому память святого отмечают в день обретения его мощей.

Святого Иоанна Воина считают защитником несправедливо обиженных, покровителем воинов и всех, кто проходит через тяжелые испытания. В молитвах к нему просят защиты от несправедливости, помощи в сложных ситуациях, освобождения пленных и возвращения пропавших без вести. Издавна также верят, что святой помогает найти украденные вещи и разоблачить воров.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 30 июля вспоминают великомученицу Марину Антиохийскую.

Какой сегодня праздник в народном календаре

В народном календаре этот день называют Силиным, или днем Силы, - в честь апостолов от семидесяти Силы, Силуана и других. Считается, что 30 июля человек наполняется силами, поэтому лениться сегодня не принято. Наоборот, чем больше полезных дел удается сделать, тем крепче будут здоровье и благополучие.

По традиции в этот день начинают сеять озимые. В народе верят, что зерно, посеянное на Силу и Иоанна Воина, дает богатый урожай.

День считается благоприятным для новых начинаний, смены работы, переезда и поездок. Хорошей приметой также считается физический труд и любая полезная активность.

По церковной традиции в этот день следует избегать злобы, зависти, мести, уныния и грубых слов, стараясь сохранять чистоту мыслей и поступков. Народные поверья советуют не отказывать нуждающимся в помощи, не лениться, не злоупотреблять алкоголем и не переедать. Кроме того, считается, что 30 июля лучше не заниматься важными денежными вопросами.

Церковь в этот день призывает отказаться от злобы, зависти, мести, сквернословия и уныния. Верующим напоминают, что важно сохранять чистоту мыслей, поступков и относиться к окружающим с милосердием.

По народным поверьям, 30 июля нельзя отказывать в помощи нуждающимся - считается, что можно самому столкнуться с трудностями. Также не советуют лениться, переедать и злоупотреблять алкоголем.

Согласно приметам, день не подходит для решения важных денежных вопросов и общения с представителями власти. Считается, что в это время возможны финансовые задержки, непредвиденные расходы и убытки.

Народные приметы о погоде 30 июля

По народным наблюдениям, 30 июля можно узнать, какой будет погода в ближайшее время и каким выдастся сезон:

прохладная погода - к долгому периоду без дождей;

жаркий и сухой день - к хорошему урожаю грибов;

паутина летает в воздухе - впереди жаркие и сухие дни;

звезды перед рассветом ярко мерцают - скоро ожидаются дожди.

Особое внимание в этот день обращают на рябину: если на дереве много ягод, то осень будет дождливой, а зима - морозной.

Кто отмечает именины сегодня

По новому церковному календарю 30 июля именины отмечают Иван, Лука, Максим, Валентин и Ангелина.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются сильным характером, чувством справедливости и готовностью прийти на помощь другим. Они настойчивы в достижении целей, умеют брать на себя ответственность и редко отступают перед трудностями. При этом им важно научиться проявлять терпение и не принимать решения сгоряча.

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