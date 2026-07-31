Тревел-агент рассказал о 'самом большом туристическом обмане' в Турции

Местные бизнесмены ловко зарабатывают на оплате за товары в валюте.

В любой популярной туристической местности неизбежно орудуют мошенники всех мастей, пытающиеся "подловить" расслабившихся путешественников. Какие-то схемы обмана общие для всех стран, а какие-то характерны для конкретных направлений.

Вот и в Турции есть одна популярная схема мошенничества на туристах, которая особенно выделяется на фоне всех остальных.

Как рассказал в своем TikTok британский туристический агент Джейк Каллум-Холлинз, речь идет об оплате за товары и услуги в Турции в валюте.

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"Когда вы совершаете покупки в Турции, оплата в евро или британских фунтах технически означает, что вас обманывают", – заявил он.

По его словам, ценники в иностранной валюте в турецких магазинах является признаком того, что что-то здесь не чисто.

"Турецкое правительство требует, чтобы все магазины указывали цены в турецких лирах. Однако магазины в Турции любят, когда вы платите в британских фунтах или евро, потому что это означает, что когда они несут их в банк для конвертации, они могут заработать больше денег", – пояснил Каллум-Холлинз.

Впрочем, конкретно туристов эта схема затрагивает тогда, когда дело доходит до сдачи.

"Это происходит потому, что почти всегда они дают вам сдачу в турецких лирах. И именно здесь они присваивают себе большую часть прибыли", – отмечает эксперт.

Еще хуже ситуация становится, когда иностранный турист платит за товар банковской карточкой. Дело в том, что по закону продавцы могут вводит в терминал для оплаты картой сумму только в лирах, предупреждает Джейк.

"Поэтому они будут выставлять другую сумму в турецких лирах, потому что они рассчитывают на то, что вы не знаете обменный курс", – пояснил он.

Чтобы защитить себя от лишних переплат, Джейк советует платить за товары только наличными или же договариваться о цене в турецких лирах, чтобы расплатиться картой.

Отдых в Турции – советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее путешественника дали несколько жизненно важных советов перед поездкой в Турцию этим летом.

Также туристам рассказали, какую еду стоит обязательно попробовать во время своего турецкого отпуска.

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