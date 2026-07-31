Математическая головоломка со спичками: нужно переложить только одну палочку

Сможете исправить это уравнение, передвинув всего одну спичку? Проверьте свою логику.

Испытайте свою внимательность и скорость мышления. Готовы? По словам авторов головоломки, большинство участников не смогли найти правильный ответ.

Как пишет Libero, визуальные головоломки со спичками остаются одними из самых популярных логических задач в интернете. На этот раз вам предстоит исправить неверное математическое равенство, используя всего одну спичку.

Сможете найти решение?

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Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте исправить пример, передвинув только одну спичку. На выполнение задания дается 7 секунд. Чтобы увеличить шансы на успех, не отвлекайтесь и тщательно изучите расположение всех спичек.

Ниже будет правильный ответ.

Если решить задачу не удалось, не расстраивайтесь.

Решение: нужно перенести одну спичку из цифры 9, превратив ее в 5, а затем добавить ее к цифре 6, чтобы получить 8. В результате получится верное равенство: 5 + 3 = 8.

Еще головоломки со спичками

Математическая головоломка 2+3=9. Попробуйте ее решить, перестави две спички.

Эта головоломка решается всего за 7 секунд - нужно передвинуть только одну спичку, чтобы равенство стало верным.

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