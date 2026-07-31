Не только из-за потребности во внимании: эксперты рассказали, почему кошки любят, когда их гладят

Некоторые причины оказались довольно неожиданными.

У кошек разные характеры, и они по-разному относятся к вниманию со стороны человека. В то же время многие из них с удовольствием принимают ласку. Эксперты объяснили, почему эти животные так любят, когда их гладят, пишет Catster.

Кошки могут по-разному реагировать на поглаживание: одни с удовольствием принимают ласку, а другие позволяют прикасаться к себе только любимым людям. Важно знать, как правильно гладить животное, чтобы оно чувствовало себя комфортно.

Не все части тела кошки одинаково любят, когда к ним прикасаются. Если питомец избегает ласки, возможно, стоит попробовать другое место для поглаживаний.

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Специалисты советуют не заставлять кота вступать в контакт, а позволять ему самому показывать, когда он хочет внимания. Такой подход помогает построить доверие между животным и человеком.

Специалисты назвали 4 причины, почему кошки любят, когда их гладят.

Кошки получают внимание

Несмотря на то, что некоторые коты могут казаться независимыми и равнодушными к людям, многие из них с удовольствием ищут контакта с хозяевами. Поглаживание помогает животному почувствовать заботу – это может быть как короткое поглаживание по спине, пока человек насыпает корм, так и более длительные объятия на диване.

Кошки оставляют на вас свой запах

У кошек есть пахучие железы в разных частях тела: у основания хвоста, на щеках, под подбородком, в уголках рта, у основания ушей и на висках. Животные часто трутся этими местами о мебель, других кошек или людей, чтобы оставить свой запах.

Так кот маркирует свою территорию и создает ощущение знакомой и безопасной обстановки.

Это помогает укрепить связь с человеком

Поглаживание – один из способов общения кота с человеком, который помогает укрепить их связь. Регулярные ласки показывают питомцу, что он остается важной частью семьи, а также могут сделать его более уверенным и спокойным.

Ласка помогает добраться до тех мест, которые кот не может вычесать сам

Кошки уделяют много времени уходу за собой, в частности моют лапами морду и уши. Однако макушку головы им трудно почесать самостоятельно, поэтому поглаживание в этой зоне может доставлять особое удовольствие.

Кроме того, кошки вылизывают головы своих котят. Поэтому такие прикосновения могут напоминать коту об этом уходе даже во взрослом возрасте.

Как правильно гладить кота

Не все кошки любят одинаковые ласки. Большинство из них хорошо реагирует на поглаживание под подбородком, а вот к лапам, хвосту, усам и животу лучше не прикасаться без достаточного доверия. Эти участки очень чувствительны, поэтому стоит следить за реакцией животного.

Лучше всего позволить коту самому показать, где ему приятно. Если он прижимается к руке или подставляет голову, это знак, что ему нравится контакт. Также важно давать питомцу возможность уйти, когда он больше не хочет ласки.

Когда ласка становится чрезмерной

Иногда длительное поглаживание может вызвать у кота агрессию из-за чрезмерной стимуляции. Животное может внезапно начать кусать или царапать руку, если устало от контакта.

У каждой кошки свой предел, поэтому важно замечать сигналы дискомфорта и вовремя прекращать ласку. Это поможет сохранить доверие и сделать общение приятным для обоих.

Еще больше интересного о кошках

Ранее биолог раскрыл неожиданные причины, почему кошки любят лежать на бетонных плитах. Отмечалось, что трение о бетонную плиту доставляет кошкам удовольствие, а также является отличным способом пометить свой запах и территорию. Кроме того, для кошек бетонные блоки являются "новым и несколько нетипичным объектом".

Кроме того, ветеринар назвала 7 основных признаков, которые позволяют понять, что кошка вам доверяет. По словам эксперта, если знать, на какие сигналы обращать внимание, можно лучше понять поведение питомца и то, что он ищет вашего присутствия в сложные моменты.

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