Россияне продвигаются в направлении Славянска, - DeepState

Село Каленики, в районе которого продвинулись оккупанты, расположено в Краматорском районе.

Российские оккупанты продвинулись в районе Калеников в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Российские оккупанты продвигаются в направлении Славянска. Село Каленики расположено в Краматорском районе.

Ранее в DeepState сообщали, что оккупанты постепенно переносят основные усилия на Славянско-Краматорское направление. Более того, враг начал подготовку к новой кампании с уничтожения населенных пунктов.

Видео дня

Аналитики рассказали, что враг сравнивает Славянск и Краматорск с землей, постоянно применяя КАБы, реактивную артиллерию, "Шахеды" и FPV-дроны.

Сколько украинских и российских военных погибло в войне

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл данные о потерях Сил обороны Украины и российских оккупантов за период полномасштабной войны. Он отметил, что россияне несут более существенные потери.

Зеленский рассказал, что потери России составляют 1 миллион 600 тысяч человек. Около 700 тысяч человек убито.

По словам президента, среди украинских войск погибло около 50 тысяч солдат. Еще около 400 тысяч человек получили серьезные ранения.

Кроме того, среди украинских войск есть огромное количество пропавших без вести.

Вас также могут заинтересовать новости: