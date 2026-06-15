Зеленский предложил Путину встретиться во время саммита G7, – Reuters

Россия в очередной раз продемонстрировала, что она не готова к диалогу, отметил президент.

Украина направила запрос на личную встречу президента Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным во время саммита "Большой семерки". Об этом сообщил сам Зеленский, передает Reuters.

Отмечается, что встречу предлагалось провести с участием лидеров США и Европейского Союза.

"Там будут присутствовать Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) и Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон, - ред.), то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе", – заявил Зеленский.

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Впрочем, по словам президента, РФ в очередной раз продемонстрировала, что она не готова к диалогу о завершении войны.

По словам президента, США согласились пригласить Путина на встречу, которая должна была начаться уже в этот понедельник. Также украинский чиновник заявил, что Зеленский озвучивал это предложение президенту Франции Макрону. Кроме того, Украина передала приглашение непосредственно российским коллегам. Однако четкого ответа так и не последовало.

Встреча Зеленского и Путина: что известно

Напомним, в Кремле продолжают исключать возможность личной встречи лидеров Украины и РФ. В частности, во время телефонного разговора с Трампом, Путин в очередной раз заявил, что если Зеленский хочет провести с ним встречу – он должен приехать в Москву.

Отметим, что Украина уже не в первый раз предлагает провести личную встречу Зеленского и Путина для завершения войны. В частности, 4 июня президент Украины написал открытое письмо кремлевскому диктатору, в котором призвал его сесть за стол переговоров. Он предложил сделать это в Швейцарии, Турции или же в странах Арабского мира.

Путин в ответ на это письмо заявил, что не видит смысла в личной встрече с Зеленским. По словам российского диктатора, целью такой встречи Украины является попытка "остановить наступление" россиян.

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