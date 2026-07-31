Штурмовые полки получили распоряжение о приостановке пополнения людьми, – СМИ

Кроме того, по данным источников УП, приостановлено перемещение военнослужащих из других частей.

Штурмовые полки Сухопутных войск Украины получили распоряжение о приостановке пополнения личным составом с 26 июля.

Как сообщили собеседники "Украинской правды" в четырёх штурмовых полках, это было распоряжение новоназначенного главнокомандующего Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого.

"Нам поступило сообщение, что решением главнокомандующего с 00 часов 26 июля будет приостановлена поставка людских ресурсов в штурмовые воинские части (подразделения) Сухопутных войск", – отметил один из собеседников.

Видео дня

Также, по словам источников издания, приостановлено перемещение военных из других частей, а осталась только возможность вернуться из СЗЧ (СОЧ) для тех, кто ушел до 12 июня, через "Армию+".

В то же время военный корреспондент Юлия Кириенко в своём Telegram заявила, что это касается не всех полков.

"Кое-кто действительно прекратил получать людей. Но некоторые полки получают пополнение и на этой неделе. В то же время есть решение, что рекрутеры полков не работают в ТЦК. Вместе с тем, в некоторых подразделениях действительно идет аудит. Проверка хозяйственной деятельности. Поступление и использование средств. Комплектация людьми", – заявила она.

В то же время, по словам журналистки, некоторые из штурмовых подразделений до сих пор в наступлении. И уже думают о последствиях решений о приостановке комплектования.

"Ведь в течение следующих недель, если люди не будут поступать, вынуждены будут либо прекратить наступательные действия, либо это решение приведет к невосполнимым последствиям для подразделений", – резюмировала она.

Пополнение войск и назначение главнокомандующего – что известно

Как сообщал УНИАН, в начале июня уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова заявила, что в настоящее время каждое воинское подразделение в обязательном порядке получает 50 новобранцев в месяц.

Она подчеркнула, что обязательное распределение по 50 новобранцев является одним из трех ключевых направлений пополнения армии. Также части привлекают людей через собственный рекрутинг и батальоны резерва – из списка военных, которые ранее самовольно покинули часть.

В первые дни работы нового главнокомандующего в соцсетях появилось много фейковой информации о Михаиле Драпатом.

Спикер Генерального штаба Дмитрий Лиховой поделился, что фейковый аккаунт Михаила Драпатого в Твиттере заблокировали с помощью Минцифры. Однако последовала новая волна лжи. Появляются поддельные страницы псевдо-Драпатого в Threads, разрастается ажиотаж в Facebook. По его словам, военные эксперты со всей серьёзностью распространяют со страниц ботов написанный ИИ рассказ о вымышленной публичной ссоре нового и старого ГК.

Лиховой отметил, что, учитывая массовость фейков, всё это очень похоже на целенаправленную, специальную информационную операцию против нового главнокомандующего, которая "проходит параллельно с нелепыми обвинениями в "расизме" на основании вполне адекватного антироссийского интервью 2023 года".

Вас также могут заинтересовать новости: