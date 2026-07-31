Этот рок-хит 1983 года длиной почти 12 минут стал легендой хэви-метала

Композиция нарушила привычные правила написания песен и спустя 43 года продолжает восхищать поклонников метала.

Композиция "Satan’s Fall" датской группы Mercyful Fate стала одним из самых амбициозных произведений в истории хэви-метала. Спустя более четырех десятилетий после выхода песня продолжает восхищать поклонников благодаря необычной структуре, сложным гитарным партиям и подходу, который полностью нарушал привычные правила создания рок-композиций, пишет журнал Parade.

Трек длительностью 11 минут 23 секунды вошел в дебютный альбом группы Melissa, выпущенный в 1983 году. В то время, когда рок-музыка в основном ориентировалась на более короткие песни, удобные для радиоэфира, Mercyful Fate создали настоящий музыкальный эпос. Вместо повторяющихся куплетов и припевов группа постоянно вводила новые идеи, превратив композицию в одно из самых сложных произведений своего раннего периода.

Именно благодаря "Satan’s Fall" альбом Melissa помог Mercyful Fate закрепиться среди главных представителей раннего экстремального метала. Критики отмечали, что музыканты сознательно отказались от повторов и построили песню как непрерывное развитие, где каждый новый фрагмент добавляет ей масштабности. Издание Goldmine включило композицию в список лучших песен продолжительностью более 10 минут, назвав ее примером выдающегося мастерства группы.

Видео дня

Создание трека оказалось таким же сложным, как и его звучание. Гитарист Хэнк Шерман работал над музыкой ночами, экспериментируя с идеями дома, а затем продолжал совершенствовать композицию во время репетиций. По словам гитариста Майкла Деннера, в итоге песня получила около 16 различных риффов, а ее изучение заняло у музыкантов огромное количество времени из-за постоянно меняющейся структуры.

Альбом Melissa стал не только первым полноформатным релизом Mercyful Fate, но и важной вехой для развития экстремального метала. Пластинка объединила влияние New Wave of British Heavy Metal с более тяжелым и экспериментальным звучанием, которое позже вдохновило представителей трэш-, дэт- и блэк-метала. Среди поклонников творчества группы были участники Metallica, Slayer, Exodus и других известных коллективов.

Сегодня Melissa считается одним из самых влиятельных ранних метал-альбомов. Пластинка заняла 17-е место в рейтинге Rolling Stone среди 100 величайших метал-альбомов всех времен, а ее наследие продолжает жить спустя десятилетия.

Спустя 43 года после выхода "Satan’s Fall" остается доказательством того, что даже почти 12-минутная композиция может стать настоящей классикой – если за ней стоят смелая идея, мастерство музыкантов и уникальное звучание.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой рок-хит 1975 года родился шуткой, но стал классикой.

Вас также могут заинтересовать новости: