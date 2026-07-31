Китай тайно импортировал из Африки тысячи тонн урана, - ученые

Страны, добывающие уран, обязаны сообщать об этом МАГАТЭ.

С 2000 по 2024 год из Демократической Республики Конго (ДРК) были экспортировани значительные объемы урана, несмотря на то, что государство уже несколько десятилетий не сообщает о его добыче. Об этом пишет Interesting Engineering.

Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон и Принстонского университета в США в своем исследовании заявили, что всего за 24 года из Демократической Республики Конго было экспортировано 2 000–5 000 тонн урана. Они отметили, что годовой объем добычи природного урана составляет 55 000–65 000 тонн, из-за чего экспорт такого количества материала приобретает огромное значение.

В издании напомнили, что страны, добывающие уран, обязаны сообщать об этом МАГАТЭ, чтобы соблюдать условие договоров о нераспространении материала. Эти страны должны сообщать агентству обо всех перемещениях.

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В издании отметили, что Демократическая Республика Конго является ведущим мировым поставщиком кобальта. Это ключевой компонент в условиях, когда планета стремится перейти на более чистые источники энергии. Этот материал используется в электромобилях, а также солнечных и ветровых электростанциях.

Кобальт играет решающую роль в литий-ионных аккумуляторах, поскольку образует катод, который обеспечивает аккумулятору высокую энергетическую плотность и стабильность. Медный пояс в Демократической Республике Конго - это регион, откуда поступает большая часть мировых запасов кобальта. Однако в этом регионе кобальт в природе встречается вместе с ураном.

"Когда компании ведут добычу именно кобальтовой руды в этом регионе, они также извлекают относительно большие количества урана, поскольку уран "прицепился" к кобальту. А когда добываешь кобальтовую руду рядом с местом, где раньше добывали уран – как это происходит в ДРК, – в ней может содержаться довольно много урана", - рассказала Райан Манзук, исследователь из Университета Висконсина-Мэдисона и Принстонского университета, участвовавший в этой работе.

Куда делся уран

Исследователи отметили, что в Китае сосредоточено около 95% мировых предприятий по переработке кобальта. По их словам, большая часть урана из ДРК была отправлена в КНР.

По оценкам, 2 000–5 000 тонн урана достаточно для производства от 600 до 1 500 ядерных боеголовок. Согласно результатам исследования, при использовании в мирных целях этого количества хватило бы на топливо для легководного реактора на срок до 25 лет.

"Поскольку этот уран не задекларирован и его добыча и извлечение официально не зарегистрированы, на его конечное использование не налагается никаких ограничений", - заявил Себастьян Филипп, эксперт по ядерной безопасности и доцент Университета Висконсина-Мэдисона.

Ученые считают, что это было сделано ненамеренно. Однако объемы урана, экспортированного без участия МАГАТЭ, вызывают беспокойство.

Кроме того, исследователи предполагают, что от 1 000 до 4 000 тонн урана попало в горные отвалы - отходы добычи, что создает угрозу здоровью шахтеров и жителей населенных пунктов, расположенных вблизи рудников.

Месторождения урана исчерпываются

Ранее Всемирная ядерная ассоциация (WNA), члены которой производят около 90% атомной электроэнергии за пределами США, предупреждает о риске дефицита урана на фоне ожидания увеличения спроса на него.

Согласно докладу ассоциации, спрос на уран для ядерных реакторов вырастет на треть - до 86 000 тонн к 2030 году, и до 150 000 тонн к 2040 году. Вместе с тем, эксперты ожидают, что добыча на разрабатываемых шахтах сократится вдвое между 2030-м и 2040 годами и призывают искать новые залежи урана.

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