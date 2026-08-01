Прослужат годы без поломок: механики назвали 5 лучших семейных автомобилей

Эксперты выделили минивэны и кроссоверы.

В продаже можно найти большое количество семейных автомобилей, которые предлагают высокий уровень практичности и просторные интерьеры. Однако выбрать оптимальную модель не так и просто.

Эксперты в комментарии GoBankingRates назвали 5 недорогих семейных автомобилей, на которые стоит обратить внимание. Они заявили, что все эти модели превосходят своих конкурентов.

Лучшие недорогие семейные автомобили

Toyota RAV4

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Toyota RAV4 остается одним из самых популярных кроссоверов в мире. Более того, это довольно надежная модель.

"RAV4 отличается высокой надёжностью, особенно модели 2019–2023 годов выпуска, в которых использовались более простые электронные системы", - рассказал Марк Скирвин, соучредитель компании Cash Auto Salvage.

По словам эксперта, на Toyota RAV4 легко найти запчасти, а обслуживание обходится недорого.

Honda CR-V

Honda CR-V является одним из главных конкурентов Toyota RAV4 в своем сегменте. Скирвин рекомендует обратить внимание на кроссовер 2017–2022 годов выпуска.

"Наша практика показывает высокую надежность Honda CR-V: менее 5% из них имеют проблемы с двигателем или коробкой передач. Когда CR-V поступают на наш склад, это, как правило, следствие ДТП или повреждений от наводнения, а не механических неисправностей, которые мы встречаем у других марок", - поделился эксперт.

Honda Odyssey

Механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд заявил, что Honda Odyssey является одним из лучших минивэнов с тремя рядами сидений. Он добавил, что это очень надежная модель с низкой стоимостью обслуживания.

"Honda Odyssey предлагает низкий расход топлива без ущерба для стандартов надежности", - рассказал механик.

Toyota Sienna

Гельфанд также рекомендует обратить внимание на Toyota Sienna. По его словам, это еще один отличный трехрядный минивэн, который способен прослужить годы без серьезных поломок.

"Sienna предлагается в гибридной версии, которая обеспечивает низкий расход топлива наряду с традиционными для Toyota стандартами надежности. Коробка передач e-CVT имеет герметичную конструкцию, не требующую обслуживания, поскольку в ней отсутствуют утечки", - сказал Гельфанд.

Hyundai Palisade

Кроме того, соучредитель службы по урегулированию страховых случаев Claimsline Эндрю Фрэнкс рекомендует купить Hyundai Palisade. Он заявил, что это один из самых надежных современных трехрядных кроссоверов.

"Palisade заслужил репутацию надёжного автомобиля благодаря стабильной эксплуатации в первый год и длительной гарантии", - поделился эксперт.

Лучший семейный электромобиль

Ранее в What Car? определили лучший семейный электромобиль 2026 года. Эксперты рассказали, почему на него стоит обратить внимание.

Smart #5 признали лучшим семейным электромобилем 2026 года. Модель похвалили за комфортную подвеску и отличную шумоизоляцию. Также в издании высоко оценили просторный интерьер и вместительный багажник этого электромобиля.

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