Бурное развитие солнечной энергетики в Китае приближается к историческому уровню

По прогнозам, в этом году угольная энергетика утратит лидирующую позицию.

В этом году солнечная энергетика готова обогнать угольную и стать крупнейшим источником в Китае. Пекин ускоряет "зеленый" переход, уделяя при этом особое внимание эффективности, качеству и упорядоченному росту, а не только масштабам.

Издание South China Morning Post пишет, что общая установленная мощность солнечной энергетики к концу июня достигла 1,27 млрд кВт и, по прогнозам, превысит мощность угольной энергетики до конца года.

В первом полугодии 2026 года выработка солнечной электроэнергии выросла более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, покрывая треть пикового спроса на электроэнергию во время дневных периодов сильной жары.

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Отражая эту трансформацию, доля выработки электроэнергии на угольных электростанциях в первом полугодии впервые за всю историю наблюдений составила менее 50% от общего объема выработки электроэнергии, а ее объем составил 2,5 трлн киловатт-часов.

Согласно "дорожной карте" Китая по достижению целевых показателей в области возобновляемой энергетики на ближайшие пять лет, общая установленная мощность солнечных и ветровых электростанций должна превысить 2,8 млн кВт к 2030 году по сравнению с 1,84 млн кВт в 2025 году. Согласно плану, доля возобновляемой энергетики составит более половины общей установленной мощности, а к концу десятилетия на её долю будет приходиться 30% выработки электроэнергии.

В то же время сектор производства солнечной энергии Китая столкнулся с затянувшейся ценовой конкуренцией после многих лет быстрого расширения производственных мощностей, что побудило Пекин усилить промышленную дисциплину. В первом полугодии этого года темпы роста сектора резко замедлились. Согласно данным Национального агентства по энергетике, мощность вновь установленных солнечных панелей сократилась на 66% в годовом исчислении до примерно 72 ГВт по сравнению с 212,21 ГВт за аналогичный период прошлого года.

Ранее УНИАН писал, что в Китае солнечная электростанция работает еще 8 часов после заката.

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