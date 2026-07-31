ТОП-5 архитектурных шедевров мира, которые стоит увидеть в 2026 году: где они расположены

Здания могут поражать необычными формами, оригинальными фактурами и смелыми архитектурными решениями. Выбрать самые красивые из них – значит оценить не только изящное мастерство и привлекательный дизайн, но и инновационные технологии строительства, удачное использование материалов и смелые инженерные идеи, пишет TimeOut.
Именно эти сооружения вошли в обновленный список самых красивых зданий мира. В него добавили два новых объекта – шедевр брутализма в Лондоне и эффектную художественную галерею на вершине холма в Южной Корее. Они присоединились к древним памятникам, величественным храмам и выдающимся инженерным сооружениям.
В частности, на первом месте в списке – индийский Тадж-Махал, построенный в 1632–1653 годах. Как отмечается, вряд ли многие романтические поступки могут сравниться с тем, что совершил император Великих Моголов Шах-Джахан после смерти своей жены Мумтаз-Махал. Он приказал возвести для неё величественный мавзолей, и спустя 22 года появился Тадж-Махал – одно из самых известных сооружений мира. Считается, что его красота была вдохновлена красотой самой Мумтаз.
Английский поэт сэр Эдвин Арнольд в своё время писал, что Тадж-Махал – это "не просто архитектурное сооружение, как все остальные здания, а гордая страсть императорской любви, воплощённая в живом камне".
На втором месте – жилой комплекс Барбикан, Великобритания. Построен в 1965–1976 годах. В отличие от многих других сооружений в этом списке, красоту Barbican Estate нельзя назвать общепризнанной. Комплекс является одним из ярчайших примеров архитектурного стиля брутализм, возникшего в 1950-х годах. Его характерными чертами являются необработанный бетон, четкие геометрические формы и массивные конструкции.
Изначально этот стиль вызвал в обществе скорее шок, чем восхищение, и даже сегодня суровая эстетика Барбикана нравится далеко не всем.
Впрочем, масштаб и смелость проекта были настолько выдающимися, что в 2001 году комплекс получил статус памятника архитектуры II класса. Особый шарм ему придает контраст между строгими бетонными террасами и гладью озера и декоративных водоемов, благодаря чему территория комплекса стала популярным местом для прогулок.
Третье место в списке занял исландский храм Хатльгримскиркья. Построен в 1945–1986 годах.
На первый взгляд главный храм Рейкьявика больше напоминает космическую ракету, чем церковь. На самом деле Хатльгримскиркья – это крупнейший лютеранский храм Исландии. Его фасад сочетает в себе черты модернизма и экспрессионизма, однако главный архитектор Гудйоун Самуэльссон черпал вдохновение прежде всего в природе Исландии. Наклонные линии фасада напоминают застывшие потоки вулканической лавы, а светлый бетон позволяет зданию гармонично вписываться в окружающие горы.
На четвёртом месте – Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия), Испания. Строительство ведётся с 1882 года.
"Не зря говорят, что на по-настоящему великие дела нужно время. Прошло уже более 140 лет с начала строительства главного шедевра Антонио Гауди, и сегодня он почти завершён", – говорится в статье.
В феврале 2026 года завершили внешние работы на базилике, в частности установили заключительные элементы Башни Иисуса Христа, что символически совпало со 100-летием со дня смерти архитектора.
Впрочем, работы над Фасадом Славы могут продолжаться ещё примерно десять лет.
Несмотря на это, уже сейчас храм поражает своим неповторимым сочетанием готики и модерна, яркими витражами, колоннами, похожими на деревья, и знаменитым магическим квадратом, создавая удивительное сочетание света, цвета, фактур и декоративных деталей.
В списке также фигурирует Музей SAN в Южной Корее, открытый в 2013 году. Название музея SAN происходит от трёх понятий – Space (пространство), Art (искусство) и Nature (природа).
Японский мастер минималистской архитектуры Тадао Андо блестяще воплотил эту концепцию, создав музей на вершине холма в провинции Канвондо.
Посетители проходят по извилистой дорожке от главного входа через цветочный сад к постоянной инсталляции GROUND, созданной британским скульптором Энтони Гормли.
На территории комплекса также расположены сад скульптур, водный сад, каменный сад, главное здание музея и павильон американского художника Джеймса Террелла.
Все это окружено покрытыми лесами холмами, что делает музей SAN одним из самых эффектных современных музейных комплексов мира.
Куда едут туристы
Напомним, в новом исследовании были ранжированы самые динамичные туристические направления мира по приросту числа международных туристов в 2019–2025 годах. Первое место заняла Саудовская Аравия, которая увеличила количество иностранных туристов на 67% по сравнению с 2019 годом. Такой стремительный рост связывают с реализацией государственной программы Vision 2030, призванной снизить зависимость экономики от нефти. Страна упростила получение туристических виз, существенно расширила авиасообщение и инвестировала значительные средства в развитие культурных достопримечательностей.