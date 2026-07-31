Покушение на Оболенского: эксперт объяснил, в чём заключается долгосрочный интерес противника

Врагу не удается осуществить свои планы – благодаря нашим контрразведчикам, которые своевременно предотвращают убийства.

Российские оккупанты стремятся уничтожить украинских высокопоставленных командиров, политиков, лидеров общественного мнения и волонтеров. Об этом в эфире"Киев 24" заявил Иван Ступак, военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах.

Отвечая на вопрос о попытке покушения на командующего бригадой "Хартия" Национальной гвардии Украины Игоря Оболенского, он отметил, что мы этим не удивлены.

"Каждый такой случай выходит за рамки какой-либо логики. Но логика в действиях врага есть – это уничтожение наших высших командиров, наших политиков, лидеров общественного мнения, которые собирают деньги, волонтеров", – отметил Ступак.

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В этом списке также силовики, медийщики и бизнесмены.

"Человек, которого я бы добавил в этот список, – это Штилерман, главный конструктор Fire point. Поверьте мне, он также фигурирует в одном из российских списков и точно находится на одной из самых высоких ступеней в списке лиц, подлежащих ликвидации", – сказал эксперт.

В то же время, подчеркнул Ступак, врагу не удается реализовать свои планы – благодаря нашим контрразведчикам, которые своевременно предупреждают о таких "акциях".

Покушение на Оболенского

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 31 июля, произошла попытка покушения на Оболенского.

Зеленский не сказал прямо, причастна ли к этому покушению Россия, но подчеркнул, что Украина ответит на эту попытку. Также на фоне этого он призвал усилить атаки на врага.

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