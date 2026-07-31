Украина может научить США вести современную войну, но есть серьезный риск, - Newsweek

Война с Ираном обнажила все ограничения арсенала США.

США допустили украинские боевые дроны к испытаниям Пентагона, что дает Вашингтону возможность узнать, как украинцы производят и пополняют свои запасы вооружений быстрее и дешевле американцев, пишет Newsweek.

В издании напомнили, что ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что на прошлой неделе обе стороны подписали двустороннее заявление о намерениях, которое может стать основой для будущих экспортных сделок и совместного производства украинского оружия на территории США.

Отмечается, что война с Ираном обнажила все ограничения арсенала американских вооруженных сил, который является довольно изысканным и технологичным, но слишком дорогим и труднозаменяемым. Между тем годы борьбы за свое существование превратили Украину в ведущего мирового новатора в области высокоэффективных военных технологий, которые к тому же можно производить в больших объемах.

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В издании отметили, что новое соглашение поможет продемонстрировать Белому дому, насколько ценна Украина. Однако, в издании подчеркнули, что украинские производители дронов не должны отдавать свой козырь просто так, не получив ничего взамен.

Более дешевый способ ведения войны

В издании напомнили, что США нанесли значительный ущерб иранским ракетным базам и ключевым объектам инфраструктуры страны. Однако запасы ключевых боеприпасов у Вашингтона опасно истощаются.

По оценкам, опубликованным Центром стратегических и международных исследований (CSIS), с февраля армия США израсходовала более двух третей своих довоенных запасов ракет к ПВО Patriot и почти половину перехватчиков THAAD. В Центре предупредили, что дальнейшие боевые действия могут вынудить Вашингтон и его партнеров более тщательно выбирать, какие угрозы они будут пытаться уничтожить.

В издании отметили, что Patriot и THAAD способны выполнять задачи, с которыми не справляются небольшие украинские дроны. Например, они подходят для перехвата баллистических ракет.

Однако США и их союзники часто используют ракеты стоимостью в несколько миллионов долларов для сбивания дешевых беспилотников. В издании подчеркнули, что эти страны нецелесообразно используют свои ресурсы.

В издании добавили, что одна ракета к Patriot стоит около 4 миллионов долларов, а на её производство уходит два года. За последние пять месяцев США выпустили их уже больше тысячи.

Еще в начале полномасштабного вторжения России Украина поняла, что у Москвы больше ракет, артиллерийских снарядов, производственных мощностей и денег. Поэтому украинские производители разработали целый ряд более дешевых систем, которые могут не только уничтожать часть вражеских целей, но и наносить серьезный ущерб противнику.

В прошлом году США потратили на национальную оборону 916,6 млрд долларов. Украина потратила менее десятой части этой суммы - 84,1 млрд долларов - находясь в состоянии полномасштабной войны с Россией.

Пентагон признает проблему

В издании отметили, что Пентагон не игнорирует эту проблему. Одним из планов ведомства является программа "Доминирование дронов" (Drone Dominance), в рамках которой выделено более 1 млрд долларов на закупку к 2027 году сотен тысяч недорогих, но эффективных ударных дронов.

Другие программы Пентагона направлены на расширение производства беспилотных систем в США. Все они будут сравниваться с лучшими образцами, которые может предложить Украина.

В издании напомнили, что многие украинские производители дронов консультируются с военными, чтобы получать максимально точную обратную связь. Это позволяет оперативно вносить изменения в конструкцию систем.

В издании уверены, что этот опыт может помочь американским компаниям отказаться от ненужных технических требований, ускорить разработку и создать вооружение, приспособленное к войне высокой интенсивности.

Украина должна получить больше, чем предлагают США

В издании отметили, что у Украины уже есть гораздо более прочные договоренности с другими союзниками, включая Великобританию, Германию, Норвегию, Нидерланды и Канаду. Эти страны обязались финансировать производство украинских дронов как на территории Украины, так и на совместных предприятиях.

Многие союзники Украины обходят многолетние затянутые циклы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чтобы получить немедленный и прямой доступ к проверенным в боях технологиях. В это же время Украина получает еще больше дронов для использования на поле боя.

Однако США ничего подобного не предложили. В издании считают, что заявление о намерениях, судя по всему, представляет собой не более чем первоначальное соглашение об испытании украинских технологий, без каких-либо обязательных соглашений о закупках, лицензировании или совместном производстве.

"Украинские компании потратили годы на разработку программного обеспечения, конструкций и методов производства, идеально адаптированных к требованиям современной войны. Можно заподозрить, что американское правительство и его богатые оборонные подрядчики не побрезгуют украсть интеллектуальную собственность Киева в своих интересах", - говорится в статье.

В издании подчеркнули, что Пентагону нужен опыт Украины, а Украине нужны американские ресурсы. Справедливая сделка может удовлетворить обе стороны.

Как меняется война дронов

Ранее в Business Insider писали, что новые технологии позволяют украинским операторам дронов управлять беспилотниками из относительно более безопасных мест, находящихся за сотни или даже тысячи километров.

Операторы дронов все чаще используют спутниковую связь, которая позволяет им работать вдали от места запуска – потенциально даже из другой страны. Производители описывают эти возможности как ключевой способ защитить пилотов, находящихся на прицеле у России.

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