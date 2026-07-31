Нападавшего на командира 'Хартии' Оболенского завербовала Россия, - СМИ

Нападавший подошел к командиру в Харькове сзади, но его оружие не выстрелило.

Злоумышленник, который готовился совершить покушение на командира "Хартии" Игоря Оболенского, был задержан сегодня в Харькове. Как заявили осведомлённые собеседники "Украинской правды" из числа правоохранителей, российские спецслужбы и их кураторы выдавали себя за "представителей СБУ" и убеждали мужчину, что Оболенский якобы является "предателем".

По словам собеседников издания, нападавшему было отправлено изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором Оболенский изображён на фоне Кремля в футболке с символикой РФ.

По словам источников, нападавший подошел к командиру в Харькове сзади, но у него не сработало оружие. По предварительным данным, злоумышленника задержали возле барбершопа. Им оказался 69-летний мужчина. У него изъяли пистолет Макарова и боеприпасы.

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Нападавший сообщил, что оружие получил от неизвестного лица в Харькове по указанию куратора. В настоящее время правоохранители устанавливают личность, анализируют записи с камер видеонаблюдения, проверяют возможных соучастников и выясняют, не произошла ли утечка информации о передвижениях военного.

Покушение на командира "Хартии" – что известно

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 31 июля, была совершена попытка покушения на главу бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины Игоря Оболенского.

Президент Владимир Зеленский не сказал прямо, причастна ли к этому покушению Россия, однако подчеркнул, что Украина ответит на эту попытку. Также Зеленский на фоне этого призвал усилить атаки на оккупантов.

Кроме того, он заявил, что нападавший и его сообщник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия.

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