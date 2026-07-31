Законопроект о санкциях США против РФ содержит скрытые недостатки, – The Washington Post

Не только демократы, но и обозреватели призывают Конгресс переработать законопроект.

Законопроект о новых санкциях против России, который на этой неделе поддержал Сенат США, содержит ряд жестких положений, однако в то же время имеет две существенные проблемы. Об этом в авторской колонке для The Washington Post пишет обозреватель Макс Бут.

Как пишет обозреватель, документ может не только усилить давление на Москву, но и предоставить президенту США слишком широкие полномочия для введения масштабных пошлин против других государств.

"В законопроекте есть много хороших положений, но есть и два плохих. Далеко не очевидно, что именно преобладает – преимущества или недостатки", – пишет автор.

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Положения законопроекта, которые Бут оценивает как положительные, предусматривают расширение санкций против президента РФ Владимира Путина, российских политических и военных руководителей, олигархов, государственных предприятий, финансовых учреждений, энергетических проектов, а также компаний, поддерживающих российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, документ предусматривает санкции в отношении лиц и компаний, связанных с так называемым "теневым флотом", который помогает России обходить западные ограничения на экспорт энергоносителей.

В то же время автор напоминает, что президент США Дональд Трамп и без этого законопроекта уже сейчас обладает широкими полномочиями по введению санкций, но до сих пор использовал их ограниченно. К тому же законопроект позволяет главе государства откладывать применение санкций, если он объяснит своё решение Конгрессу.

Основной проблемой документа, по мнению обозревателя, является положение о новых пошлинах. Законопроект предоставляет президенту право вводить тарифы до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти или природного газа, а также 500-процентную пошлину на российские товары, импортируемые в США.

Как пишет автор, под потенциальный удар могут попасть Китай, Индия, Турция, страны Европейского союза, Япония, Южная Корея и другие государства. Часть союзников США может получить исключения, однако решение об этом будет принимать администрация президента.

Бут также предупреждает, что закон может стать юридическим основанием для введения пошлин не только из-за российских энергоносителей, но и по другим причинам.

"Проблема заключается в том, что ничто не помешает Трампу ввести пошлины против любой из этих стран по какой-либо другой причине и использовать закон Грэма в качестве юридического обоснования", – подчеркивает он.

Автор напоминает, что Трамп уже неоднократно вводил тарифы по собственному усмотрению, прикрываясь различными юридическими основаниями. Именно поэтому, по мнению обозревателя, Конгресс не должен еще больше расширять такие полномочия президента.

Бут отмечает, что многие демократы в Сенате колебались относительно поддержки законопроекта, однако в конечном итоге согласились проголосовать за него, стремясь продемонстрировать поддержку Украине.

Поэтому обозреватель призывает Палату представителей, которая будет рассматривать законопроект в сентябре, доработать его: исключить положения о пошлинах, сделать санкции обязательными к исполнению и включить норму о передаче Украине замороженных российских активов, находящихся под контролем США.

Законопроект о санкциях против России

Как писало УНИАН, 28 июля Сенат США поддержал законопроект Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал в галерее Сената, аплодировал сенаторам и назвал решение символическим в день похорон Грэма, который не дожил до принятия своего законопроекта.

Ранее группа демократов в Конгрессе США выступила против законопроекта, поскольку он фактически возвращает президенту полномочия вводить торговые пошлины. Конгрессмены Дон Байер и Брэд Шнайдер заявили, что такие тарифы могут привести к росту расходов для американцев и спровоцировать глобальную торговую войну. В то же время они подчеркнули, что поддерживают санкции против России, но считают этот законопроект вредным для Украины, поскольку он подрывает доверие к американской помощи в критический момент.

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