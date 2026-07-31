Нацбанк усилил гривню к доллару: официальный курс валют на 3 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,27 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,64 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,27 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,64/44,67 грн/долл., а к евро – 51,28/51,30 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 31 июля снизился на 14 копеек и составлял 45 гривень за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,49 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 13 копеек и составил 51,73 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,01 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 44,95 гривни за доллар, а курс евро остался неизменным и составлял 51,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

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