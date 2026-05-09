Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в третьей стране

Путин выдал ряд абсурдных заявлений о войне в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции после военного парада в Москве.

По словам Путина, он готов ко встрече с Зеленским, но только для подписания договора. Он добавил, что США "искренне стремятся к урегулированию", но это прежде всего дело Украины и России.

Также Путин обвинил Украину в том, что она якобы не направила Москве никаких предложений по обмену пленными.

Видео дня

"Россия еще до предложения Трампа направляла Украине предложение об обмене военнопленными... Никаких предложений от Киева по обмену пленными до сих пор не поступило", - сказал российский диктатор.

Глава Кремля заявил, что Россия передала Украине список украинских военных, которые сейчас находятся в плену.

"Россия передавала Украине список из 500 украинских военных в плену, но Киев затем сошел с радаров", - добавил российский диктатор.

Война в Украине

Путин заявил, что на параде в Москве военная техника не присутствовала якобы из-за того, что в этом году не юбилейная дата окончания Великой Отечественной войны. Также он добавил, что российским войскам нужно сосредоточить свое внимание на так называемом "СВО" (войне против Украины).

Кроме того, Путин считает, что российско-украинская война якобы приближается к завершению.

"Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению", - сказал глава РФ.

Также Путин выдал снова придумал новую "причину" начала войны против Украины.

"События в Украине начались после попыток ассоциации Киева с ЕС", - заявил глава Кремля.

Новость дополняется...