США обращаются к Украине за помощью в разработке технологий дронов: в NBC раскрыли причины

Партнерство также отражает растущую нехватку боеприпасов, с которой сталкиваются США.

США, обладающие самой дорогой и мощной армией в мире, полагаются на ВСУ - самые боеспособные вооруженные силы в мире в вопросах разработки боевых беспилотников.

На прошлой неделе две страны подписали соглашение, разрешающее отправку украинского оружия в США для военных испытаний и оценки, подтвердили NBC News посол Украины в США Ольга Стефанишина и высокопоставленный представитель администрации.

Отмечается, что этот поразительный поворот событий после напряженной встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года между президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Теперь Украина стала мировым лидером в области беспилотников - маневренного и недорогого оружия, которое она использовала для оттеснения России во время многолетней войны.

Важно, что партнерство также отражает растущую нехватку боеприпасов, с которой сталкиваются США, поскольку война в Иране продолжается уже шестой месяц, и боевые действия продолжаются.

Издание со ссылкой на три источника, "непосредственно знакомых" с текущими американскими дискуссиями по Украине, отметило, что ведутся "активные переговоры" о том, как США могут "включить" больше украинских технологий.

"Они пытаются понять, кому можно доверять в Украине", - сказал один из этих источников телеканалу.

США и Украина: вопрос дронов

Ранее представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты все еще находятся на начальном и самом сложном этапе развития отечественной индустрии беспилотников. Он признал, что объемы производства остаются незначительной долей от объемов производства Украины.

Это происходит даже несмотря на то, что правительство ужесточает правила, требующие использования деталей американского производства при изготовлении беспилотников.

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