Если вы пользуетесь интернет-кабелем, стоит знать разницу между RJ45 и Ethernet

Несмотря на то, что эти термины часто используются как синонимы, между ними есть важное различие.

Несмотря на то, что термины RJ45 и Ethernet-порт часто используются для описания одного и того же понятия, на самом деле они обозначают разные вещи. Об этом рассказал эксперт SlashGear.

Главное отличие заключается в том, что RJ45 (Registered Jack 45) – это тип физического коннектора, который находится на конце Ethernet-кабеля. Он оснащен 8-ью контактами и именно его пользователи вставляют в сетевой порт компьютера, роутера или другого устройства.

Изначально стандарт RJ45 создавался для телефонных сетей и подключения модемов, но сегодня этот тип разъема повсеместно используется для проводного подключения по Ethernet. Через него передаются данные на высокой скорости, а при поддержке технологии Power over Ethernet (PoE) кабель может одновременно обеспечивать устройство и питанием.

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Ethernet-порт, который также нередко называют LAN-портом – это физический разъем на компьютерах, роутерах, телевизорах и другой технике с проводным подключением к сети. Именно в него вставляется кабель с коннектором RJ45. На большинстве таких портов также расположены два светодиода, которые сигнализируют о наличии соединения и передаче данных.

Еще одна распространенная путаница связана с обозначениями Cat5e, Cat6, Cat7 и Cat8. Эти названия относятся не к разъему и не к порту, а к категории Ethernet-кабеля. Категория определяет конструкцию кабеля и его параметры, включая максимальную скорость передачи данных и рабочую частоту.

Например, Cat6 рассчитан на частоту до 250 МГц, тогда как Cat5e – до 100 МГц. Кроме того, Cat6 поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с, в то время как предел Cat5e составляет 1 Гбит/с. Также кабели Cat6 лучше защищены от внешних воздействий, поэтому их чаще используют вне помещений.

Cat6 и RJ45 – не одно и то же

Важно понимать, что RJ45 и Cat6 – это тоже разные понятия. Cat6 – это сам сетевой кабель определенной категории, а RJ45 – коннектор, установленный на его конце. Практически все современные кабели Cat5e, Cat6, Cat7 и Cat8 оснащаются разъемом RJ45.

Иногда Ethernet-кабели также называют LAN-кабелями. Такое обозначение нельзя назвать полностью ошибочным, поскольку Ethernet используется для создания локальных сетей (LAN). Однако эти термины не являются полными синонимами: каждый Ethernet-кабель можно считать LAN-кабелем, но не каждый LAN-кабель является Ethernet-кабелем.

Именно поэтому специалисты рекомендуют различать эти понятия, чтобы избежать путаницы при выборе сетевого оборудования.

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