Каждый день или раз в неделю: врачи рассказали, как часто мыть голову

Дерматологи объяснили, от чего это зависит, чем вредно частое мытьё и правда ли, что волосы можно "приучить" к редкому мытью.

Понять, как часто нужно мыть голову, порой кажется сложным математическим уравнением – особенно если не знаешь, какие факторы учитывать. Ведь пока вам, возможно, нужно мыть голову почти ежедневно, вашей подруге может быть достаточно пары раз в неделю. Так как же определить идеальную частоту?

Ваш образ жизни, уровень активности, причёска и тип волос – всё это играет роль, пишет The Prevention. "Одно правило не подходит всем", – заявил дерматолог Айфе Дж. Родни.

Хотя некоторым вполне подходит мыть голову просто тогда, когда захочется, за этим стоит настоящая наука, и мыть волосы слишком часто – или недостаточно часто – может иметь последствия. "Вы моете голову, чтобы удалить грязь и налёт с самих волос и кожи головы", – объясняет доктор Родни. Если мыть недостаточно, можно получить инфекции, перхоть и жирные на вид волосы, которые выглядят тяжёлыми или тусклыми.

Видео дня

Далее – ваш путеводитель по тому, как часто на самом деле стоит мыть голову, напрямую от экспертов. Плюс дополнительные советы по уходу за вашими локонами.

Как часто мыть голову

Вот тут-то и вступает в игру ваш тип волос. "Людям важно следовать собственной биологии и обращать внимание на то, на что могут намекать их волосы и кожа головы", – заявляет сертифицированный дерматолог Мона Гохара. Ведь дело в том, что все разные, и у наших голов у всех разные потребности.

Выработка кожного сала на вашей коже головы имеет значение, отмечает доктор Гохара. Если кожа головы жирная, возможно, стоит мыть её более регулярно. Если кожа головы суше, то, возможно, стоит мыть её реже – независимо от типа волос. Поскольку выработка сала и остатки средств у всех разные, вы можете мыть голову через день, тогда как кому-то другому сходит с рук мытьё раз в месяц.

Если предположить, что у вашей кожи головы нет никаких кожных заболеваний, общая рекомендация – мыть голову, когда вы начинаете замечать налёт, когда кожа головы начинает зудеть или когда вы слишком часто тянетесь за сухим шампунем.

Хотите точные цифры - эксперты разбирают всё по типам волос.

Тип 1 или 2 – тонкие прямые или волнистые волосы

Доктор Родни советует мыть волосы два-три раза в неделю тем, у кого тонкие прямые или волнистые волосы. Что касается средств, то тем, у кого сухая кожа головы, стоит выбирать увлажняющие шампуни с не слишком тяжёлыми маслами, чтобы они не утяжеляли волосы.

Тем, кто борется с перхотью, доктор Гохара рекомендует средства с селеном, помогающим справляться с надоедливыми хлопьями. Если вы склонны к жирности, можно пойти дальше и добавить в уход отшелушивающее средство для кожи головы, чтобы дополнительно разбить налёт и справиться с избытком сала.

Тип 3 или 4 – кудрявые или курчавые волосы

Доктор Родни говорит, что раз в неделю может подойти тем, у кого густые или жёсткие натуральные кудрявые или курчавые волосы.

Если у вас голова, полная натуральных кудрей, вы можете подумать, что кудрявые волосы обычно суше других типов. Но это не так. Опять же, всё зависит от натуральных масел на вашей коже головы.

У людей с волосами типа 3 и типа 4 не всегда более сухая кожа головы – их кожа головы тоже может становиться жирной. "Самое важное – использовать правильные средства для ваших кудрявых или курчавых волос, следить за тем, чтобы вы привносили увлажнение и не мыли голову шампунем каждый день", – отмечает стилист по кудрявым волосам Она Диас-Сантин.

То, как быстро натуральные масла продвигаются вдоль стержня волоса, определяет, как часто вам нужно мыть голову. Помимо шампуней, Диас-Сантин отмечает, что очищающие кондиционеры – вариант для тех, кто предпочитает для своих кудрей метод "без шампуня" или ко-вошинг (мытьё кондиционером). Она также советует увлажняющие средства, чтобы кудри оставались увлажнёнными и выглядели живыми.

Факторы, влияющие на то, как часто мыть голову

Вы недавно попотели на горячей йоге или заметили белые хлопья либо повышенную жирность на коже головы. Это примеры того, что может определять, как часто вам стоит мыть голову. Пот и сало от физических нагрузок могут накапливаться на коже головы и способны побудить вас мыть голову чаще обычного – и это нормально, если только вы не моете её ежедневно.

"Если вы привыкли мыть голову раз в пару недель или раз в неделю, вам, возможно, придётся тогда мыть два-три раза в неделю или мыть более регулярно, потому что это предотвратит накопление налёта", – советует доктор Гохара.

А те белые хлопья, которые вы видите, могут быть признаком себорейного дерматита, то есть перхоти, – это сигнал SOS от вашей кожи головы, предупреждающий, что вам, возможно, нужно мыть её чаще с шампунем от перхоти.

Стоит ли мыть голову чаще, если вы сильно потеете

Трудно не помыть голову после потной тренировки в спортзале. А если вы регулярно занимаетесь спортом, то будете сталкиваться с этой дилеммой часто. "Вы не хотите ходить с потной кожей головы, но мытьё головы каждый день может привести к тому, что волосы пересохнут, станут ломкими и начнут ломаться", – заявляет доктор Родни.

Возможно, ваши волосы прекрасно переносят ежедневное или почти ежедневное мытьё. Но если вы обнаружите, что они пересыхают, доктор Родни советует просто смывать пот между настоящими днями мытья головы.

"Есть также некоторые увлажняющие шампуни, которые не так сильно лишают волосы влаги, а ещё масляные процедуры, которые можно делать, – отмечает она. – Но ополаскивание смоет пот с вашей кожи головы, не лишая её влаги так, как это делает шампунь".

Что происходит, если мыть голову слишком часто

Но вы также рискуете столкнуться с потенциальными проблемами, если моете голову слишком часто. "Это может раздражать кожу головы, и иногда мы наблюдаем усиление шелушения, если чрезмерно травмировать кожу головы", – заявляет доктор Родни. Вы также можете заметить, что волосы становятся очень ломкими или чрезмерно сухими, говорит эксперт по волосам Шаб Реслан.

Ещё кое-что, что стоит учесть: слишком частым мытьём можно вызвать так называемый "эффект отскока", когда кожа головы пытается компенсировать сухость, создаваемую чрезмерным мытьём, вырабатывая слишком много сала. "Вам действительно нужно найти правильный баланс для вашей причёски и типа волос", – подчеркивает доктор Родни. Вот как.

Можно ли "приучить" волосы к более редкому мытью

Возможно, вы видели в интернете людей, пытающихся "приучить" свои волосы к более редкому мытью, выдерживая по нескольку дней или недель между применениями шампуня. Однако эксперты предостерегают от того, чтобы подхватывать этот тренд.

"Концепция "приучения" кожи головы – во многом миф, набравший популярность в соцсетях без особого клинического обоснования, – объясняет сертифицированный дерматолог Кунал Малик. – Регулярное мытье головы, в том числе ежедневное при необходимости, уместно и для многих людей полезно".

Что касается того, вообще ли возможно "приучить" волосы, доктор Малик подчеркивает: "Короткий ответ – нет, и я бы, вообще-то, предостерёг от попыток. Редкое мытьё не снижает выработку сала в сколько-нибудь значимом клиническом смысле; оно лишь позволяет налёту накапливаться дольше, что может провоцировать воспаление, шелушение и зуд".

Как понять, что проблема в вашем шампуне

Помимо знания своего типа волос, выбор правильного шампуня – ключ к сохранению здоровья ваших локонов. Доктор Малик рекомендует задуматься о смене шампуня, если "ваша кожа головы ощущается стянутой, зудящей или сухой вскоре после мытья; ваши волосы выглядят тусклыми несмотря на использование кондиционера; вы замечаете усиленное выпадение или ломкость; или ваша кожа головы вырабатывает больше сала, чем обычно".

Он также рекомендует избегать шампуней с отдушками или консервантами вроде метилизотиазолинона, поскольку "оба являются распространёнными контактными аллергенами, вызывающими раздражение кожи головы, которое часто ошибочно принимают за перхоть".

Ранее УНИАН сообщал, что одна украинская врач отрастила волосы до земли.

Вас также могут заинтересовать новости: