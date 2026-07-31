В Украине резко вырос спрос на недорогие средства РЭБ: ВI раскрыло причины

Военные признают, что средства РЭБ необходимы для самозащиты в бою и играют ключевую роль в защите критически важной инфраструктуры.

В связи с растущей угрозой со стороны российских беспилотников спрос на относительно недорогие средства радиоэлектронной борьбы в Украине резко вырос. Об этом сообщила одна из компаний-разработчиков таких средств, пишет Business Insider.

Так, представители украинской компании December1 заявили, что в течение последнего года наблюдали рост спроса на их систему под названием Damba со стороны правительства, полиции, Вооруженных сил и Национальной гвардии.

В июле 2025 года December1 производила примерно 400 систем Damba в месяц. С тех пор эта цифра выросла примерно до 1000 и может достичь 2000, сказал генеральный директор компании на условиях анонимности.

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"Мы, безусловно, наблюдаем рост спроса со стороны военных подразделений, а также правительства и предприятий, стремящихся защитить критически важную инфраструктуру от российских атак. Damba – это устройство для подавления сигнала, излучающее радиоволны, предназначенные для сбивания частоты российского беспилотника, прерывая его связь с оператором. Оно интегрировано со сторонними датчиками и использует интернет-соединение для 360-градусного покрытия летящих дронов", – сказал он.

Илья Кабачинский, директор по международным связям December1, заявил, что Damba имеет дальность действия 50 километров и работает на тактическом уровне; она разработана для эффективной борьбы с российскими беспилотниками с видом от первого лица (FPV) вдоль линии фронта.

По данным издания, одна система обходится украинскому правительству в 10 000 долларов по сниженной цене, что ниже стоимости других систем радиоэлектронной борьбы. При этом программное обеспечение предоставляется бесплатно.

Кабачинский пояснил, что компания увеличила объём своей деятельности в пять раз за последние 20 месяцев, поскольку перенасыщенность беспилотниками в Украине усугубилась.

Россия, по его словам, запускает один из своих вооруженных ударных беспилотников "Молния" "каждую минуту", что подчеркивает необходимость достаточной защиты с помощью средств РЭБ.

Он подчеркнул, что военные подразделения признают, что средства электронной борьбы необходимы для самозащиты в бою, но они также играют ключевую роль в защите критически важной инфраструктуры и частных предприятий, уязвимых для ударов.

"Вот почему мы также наблюдаем растущий спрос на Damba", – сказал он.

Особенности последних атак РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает совершенствовать свои средства воздушного нападения, создав на базе "Шахеда" реактивные беспилотники.

Авиационный эксперт Богдан Долинце подчеркнул, что большинство средств поражения, используемых для противодействия обычным "Шахедам", неэффективны против малогабаритных ударных реактивных дронов, поскольку фактически речь идет о классе сверхлегких крылатых ракет.

По его словам, противник пытается использовать все доступные средства, чтобы обеспечить так называемое выживание своих ракет, в том числе за счет их пролетов над населенными пунктами, понимая, что их вряд ли будут сбивать там.

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