Зеленский обновил состав СНБО: опубликован новый список лиц

Изменения в составе СНБО связаны с утверждением нового состава Кабмина 16 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ президента опубликован на официальном сайте.

Решением Зеленского из состава СНБО исключили экс-главу МВД Игоря Клименко, бывшего премьер-министра Юлию Свириденко, бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, бывшего министра экономики Алексея Соболева и бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Вместо них в состав Совета указом президента Украины включены:

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министра внутренних дел Ивана Выговского;

главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого;

премьер-министра Украины Сергея Корецкого;

министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко;

министра юстиции Дениса Маслова;

первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада;

исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару.

Кроме того, в состав СНБО вошел первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Новый состав Кабмина: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины 16 июля утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Решение поддержали 264 народных депутата. При этом 15 депутатов проголосовали "против", воздержались – 19, а не голосовали – 20. Ни одного голоса "за" не отдала "Европейская солидарность", "Батькивщина" – лишь один, а фракция "Голос" – два. Также депутаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий народных депутатов Безгина и Маслова (оба из "Слуги народа"), которые теперь переходят на работу в правительство.

Также мы писали, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью опроверг, что причиной его увольнения стал конфликт с экс-главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Федоров отметил, что после начала реформ в системе закупок и тендеров давление на министерство усилилось, а в медиапространстве начали "сеять негатив". Экс-министр обороны добавил, что заранее предупреждал президента, что изменения вызовут недовольство. В ответ Зеленский посоветовал ему поступать так, как считает правильным – "по совести".

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