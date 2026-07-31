423-й ОБ БПС 'Скифские Грифоны' становится полком и опровергает фейки российской пропаганды

С 1 августа 2026 года 423-й отдельный батальон беспилотных систем "Скифские Грифоны" реорганизуется и расширяется до уровня отдельного полка беспилотных систем. Командиром вновь созданного отдельного полка остаётся неизменный лидер боевого подразделения – подполковник Виталий Герсак.

Благодаря внедрению современных технологий и постоянному повышению боевой эффективности использования БПЛА, в течение 2024–2026 гг. "Скифские Грифоны" прошли путь от отдельного отряда БПС до отдельного полка 20-го армейского корпуса оперативного командования "Юг".

Это одно из самых эффективных подразделений в зоне ответственности ОК "Юг" и среди подразделений БПС Командования Сухопутных войск ВСУ. С начала 2025 года батальон удерживается в ТОП-20 рейтинга "Дельта" и занимает первое место по эффективности среди подразделений уровня отдельных батальонов. За менее чем двухлетний период своего существования "Скифские Грифоны" уничтожили более 5750 единиц живой силы противника, 533 вражеских автомобиля, 222 артиллерийские системы, 29 складов, 21 танк, 320 вражеских БПЛА различных типов, а также почти 13 000 наблюдательных пунктов и пунктов дислокации противника.

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Подразделение располагает собственной инженерно-конструкторской базой, экспериментальное производство боеприпасов и летательных аппаратов, мастерские и учебно-тренировочные площадки, а также опытные экипажи, которые управляют всеми типами современных БПЛА и применяют все имеющиеся виды вооружений.

"По случаю дня рождения нового отдельного полка хочу передать "привет" тем российским военным корреспондентам, которые в последнее время публикуют радостные фейки о якобы уничтожении наших боевых расчетов. Назойливые попытки нанести ущерб "Скифским Грифонам" происходят постоянно, но все они безрезультатны. Мы не только живы и здоровы, но и продолжаем расти", – заявляет командир полка В. Герсак.

После преобразования в полк боевые возможности нашего подразделения дополнительно и ощутимо увеличатся, поэтому на "концерт к Кобзону" мы отправим еще больше оккупантов, – отмечают в 423 ОП БПС.

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