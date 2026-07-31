Столичный ТРЦ Gulliver выставят на продажу: названа стартовая цена

"Ощадбанк" и "Укэксимбанк" открывают торги.

Наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка дали зеленый свет на продажу торгово-офисного комплекса Gulliver в центре Киева. Об этом сообщил Ощадбанк.

По имеющимся данным, документы на лот появятся в системе Prozorro. Продажи уже в начале сентября 2026 года, а отсчет торгов начнется с суммы 207 млн долларов. Как объясняют в банке, именно формат открытого аукциона должен дать равные шансы всем желающим побороться за актив, а цену сформирует сам рынок – без закрытых договоренностей и лишних вопросов к прозрачности сделки.

Кредитование инвестиционных проектов строительства комплекса консорциум государственных банков начал еще в 2006 году. А сам Gulliver ввели в эксплуатацию в 2014 году. Несмотря на несколько реструктуризаций кредита, с июня 2024 года заемщик – ООО "Три О" – начал сокращать платежи, а впоследствии полностью прекратил обслуживать долг, напомнили в Ощадбанке.

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В марте 2025 года госбанки начали взыскание ипотеки, и уже 26 июля, по итогам юридических процедур, комплекс перешел в собственность консорциума банков. В настоящее время 80% актива принадлежит Ощадбанку, еще 20% – Укрэксимбанку.

Многофункциональный комплекс Gulliver площадью более 157 тысяч квадратных метров расположен в самом сердце Киева. Объект объединяет в себе бизнес-центр и торгово-развлекательную зону.

Закрытие ТРЦ "Gulliver"

Напомним, 30 октября 2025 года комплекс временно приостановил работу – такое решение объясняли необходимостью обеспечить безопасность посетителей и арендаторов от возможных аварий и техногенных угроз. Причиной стало то, что бывший владелец, компания "Три О", не передал банкам-консорциуму техническую документацию. О ситуации тогда сообщили правоохранительным органам и военной администрации, а у входа в ТРЦ дежурили представители Ощадбанка.

Позже, 1 декабря 2025 года, комиссия по чрезвычайным ситуациям Ощадбанка приняла решение о поэтапном возобновлении работы комплекса. Уже 12 декабря для посетителей открыли первый и минус первый этажи торгово-развлекательной части.

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