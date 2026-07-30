Православный праздник сегодня прозвали в народе Евдокимов день.

31 июля по новому православному календарю в Украине верующие чтят память святого праведного Евдокима Каппадокиянина и отмечают предпразднство Изнесения честного и животворящего Креста Господня.

С этим днем связаны давние традиции и народные приметы, по которым наши предки пытались узнать, какой будет погода и каким окажется будущий урожай.

Рассказываем, что принято делать в этот день, какие есть приметы, а также какой сегодня праздник по старому стилю.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

31 июля по новому календарю верующие чтят память Евдокима Каппадокиянина. Его считают покровителем семьи, сирот и людей, которые нуждаются в помощи.

Евдоким жил в IX веке в Каппадокии (современная Турция). Он происходил из знатной семьи, но с юных лет посвятил жизнь Богу. Святой прославился добротой и милосердием - помогал бедным, вдовам и сиротам. За праведность император Феофил назначил его правителем Харсианской области.

Евдоким умер в возрасте 33 лет. После его смерти у могилы начали происходить чудеса исцеления, а позже выяснилось, что мощи святого сохранились нетленными. Их перевезли в Константинополь и поместили в храме Пресвятой Богородицы, построенном родителями Евдокима.

Святого Евдокима считают защитником семьи и домашнего благополучия. В молитвах к нему просят о мире в доме, здоровье близких и помощи в семейных делах. В народе этот день также считается благоприятным для брака.

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31 июля также отмечают предпразднство Изнесения честного и животворящего Креста Господня - подготовку к одному из важных церковных праздников.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее - 31 июля верующие вспоминают преподобного Иоанна Многострадального из Киево-Печерской лавры.

Какой сегодня праздник в народном календаре, что нельзя делать 31 июля

В народе этот день называют Евдокимовым днем или Евдокимовым заговеньем, поскольку он приходится накануне Успенского поста. Это последний день перед постом, когда разрешается есть скоромную пищу - мясные и рыбные блюда. По традиции хозяйки готовят пироги, разносолы и другие угощения, а также стараются завершить все важные дела, чтобы во время поста больше времени уделять молитвам и духовным размышлениям.

Святого Евдокима также почитают как помощника в земледелии. В этот день уделяют внимание домашним хлопотам и урожаю - в садах и огородах созревают кабачки, огурцы, помидоры и другие овощи.

По церковной традиции в этот день стараются избегать злобы, зависти, жадности, мести и грубых слов. Особое значение придают добрым поступкам - считается, что нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, будь то человек или животное.

Народные поверья советуют 31 июля не переедать, не злоупотреблять алкоголем и не заниматься уборкой дома. Также наши предки старались не отправляться в дальнюю дорогу - поездка может пройти неудачно. Считалось, что Евдокимов день не подходит для безделья - даже перед постом важно завершить начатые дела.

Приметы на 31 июля

По народным наблюдениям, в этот день обращали внимание на погоду и природные явления - по ним пытались определить, какой будет осень и зима:

утром пчелы летят в поле - день будет теплым и ясным;

паутина появляется в воздухе - впереди ожидается солнечная погода;

туман над лесом - к богатому урожаю грибов;

туман быстро рассеивается - погода будет ясной и теплой;

густой туман долго стоит над лесом - пора готовиться к грибному сезону.

Сильный ветер в этот день - зима будет снежной и холодной.

Кто отмечает именины 31 июля

По новому церковному календарю именины сегодня отмечает Евдоким.

Считается, что люди, родившиеся в этот период, отличаются разносторонними способностями и хорошей интуицией. Они могут добиться успеха в самых разных сферах - от творчества до помощи другим людям. Такие люди легко находят общий язык с окружающими, ценят дружбу и умеют поддерживать близких. Их часто характеризуют как добрых, открытых и надежных людей.

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