Украина усилила удары по оккупированному Крыму: в DW рассказали о целях Киева и последствиях атак

Жители северного Крыма из-за отсутствия средств связи и отключения электроэнергии теперь отправляют свою почту на рейсовых автобусах.

Усиливая атаки на Крым, Вооруженные силы Украины стремятся максимально изолировать аннексированный Россией полуостров от материка, пишет Deutsche Welle.

Издание отметило, что с помощью беспилотников большой дальности они атакуют транспортные средства на автомагистрали М-14 между Ростовом-на-Дону и Мелитополем, а также корабли российского "теневого флота" в Азовском и Черном морях.

Кроме того, атакам подвергаются энергетические объекты, обслуживающие военные нужды.

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По словам командующего украинскими силами беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра), только с начала июля было поражено 196 российских кораблей и более ста объектов энергетики.

Однако, отмечает издание, эти данные невозможно проверить из независимых источников. Указывается, что в конце мая были выпущены талоны на бензин, которые разошлись за 24 часа, после чего бензин начал продаваться на черном рынке.

Уже в июне в Крыму и Севастополе было объявлено чрезвычайное положение из-за того, что в различных районах постоянно происходят перебои с электроснабжением, водоснабжением, мобильной связью и доступом к Интернету.

Ситуация в Крыму

В статье указывается, что на севере Крыма отключения электроэнергии длятся дольше всего. Один из жителей, Иван (имя изменено, – прим. ред.), рассказал изданию, что некоторое время топливо нельзя было приобрести ни по талонам, ни за наличные – исключением были лишь полицейские, государственные служащие и медики.

Добавляется, что большинство магазинов не продают скоропортящиеся товары, поскольку их холодильники и морозильные камеры вышли из строя.

"Нет ни молочных продуктов, ни рыбы, ни мяса. Только в нескольких магазинах есть электрогенератор, но там цены намного выше, чем раньше", – рассказал Иван.

Издание сообщило, что помощь оказывают небольшие частные волонтерские инициативы, которые доставляют питьевую воду людям, страдающим от отключений электроэнергии, а также в больницы и детские сады.

В социальных сетях также сообщается, что жители северного Крыма из-за отсутствия средств связи и отключения электроэнергии теперь отправляют свою почту рейсовыми автобусами. Однако, отмечает издание, и автобусы уже не курсируют регулярно.

Тактика Украины

Издание пояснило, что попытки Украины заблокировать пути снабжения в Крым направлены прежде всего против небольших российских танкеров и буксиров, доставляющих нефть на крупные суда, а также топливо в Крым. Параллельно с этим уничтожаются подстанции.

Бровди рассказал изданию, что Украина сознательно не затрагивает Керченский мост. Он соединяет полуостров через Керченский пролив с российским Краснодарским краем.

В интервью британскому журналисту Каолану Робертсону Бровди отметил, что автомобильный и железнодорожный мосты должны остаться целыми, чтобы служить коридором для эвакуации из Крыма.

"Дело не в том, чтобы их уничтожить, а в том, чтобы отрезать российские войска от снабжения. Мы хотим сделать невозможным для российской военной машины пребывание и ведение операций в этом регионе", – пояснил он.

Военный эксперт Иван Киричевский, служащий в подразделении беспилотников, объяснил изданию важность воздушных ударов по Крыму для наземного фронта.

"Чтобы россияне даже близко не подошли к Запорожью, необходимо оказывать давление на их пути сообщения в оккупированной южной части Украины. Это касается прежде всего Крыма. Блокада судоходства в Азовском и Черном морях преследует, по сути, ту же цель. Крым уже слишком долго служит россиянам тихой гаванью и непотопляемым авианосцем, откуда они проводят свои наступления на юге Украины", – отметил он.

По мнению Сидхарта Каушала из Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне, атаки на электростанции не обязательно являются нарушением международного права.

"Особенно если эти объекты имеют военное значение, а атаки соответствуют принципу соразмерности", – отмечается в статье.

Уточняется, что украинские эксперты подтверждают: объекты, подвергшиеся атакам, в основном снабжают электроэнергией военные объекты.

"Я прошу прощения у жителей Крыма, украинцев, за нынешние неудобства. Они испытывают ограничения в тех благах, которыми пользовались всю жизнь – в снабжении электроэнергией, водой и связью. Но они находятся не в худшем положении, чем жители Харькова, Днепра, Сум, Запорожья, Никополя, Херсона и сотен других городов, которые ежедневно подвергаются целенаправленным атакам", – сказал Бровди и призвал граждан к терпению.

Оккупация Крыма Россией: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт Алексей Гетман не исключил, что Кремль может "объявить виновным" в событиях на полуострове так называемого "главы" Сергея Аксенова. Военный эксперт предполагает, что РФ может поставить на его место другого человека. Впрочем, Гетьман уверен, что Путин прекрасно понимает: новый человек ничего сделать не сможет. Для жителей полуострова, прогнозирует эксперт, ситуация будет только ухудшаться.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах не обсуждается судьба Крыма. Он подчеркнул, что земля важна, но главная ценность – это люди, и нужно сделать все, чтобы их не потерять.

По данным Le Monde, перебои с электро- и водоснабжением, дефицит топлива и резкое ухудшение общей экономической ситуации стали шоком для местных жителей и туристов. За несколько месяцев Крым, который российские власти традиционно позиционировали как главный курорт, фактически превратился в зону боевых действий. Туристическая отрасль, десятилетиями бывшая главным источником доходов для значительной части крымчан, в эти дни фактически умирает.

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