Россия начала импортировать бензин из Африки на фоне дефицита топлива, – Reuters

Это уже не первая попытка Москвы восполнить дефицит топлива на внутреннем рынке за счет поставок из-за рубежа.

Россия импортировала морским путем партию бензина марки АИ-92 объемом около 30 тысяч тонн из Марокко, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что это уже не первая попытка Москвы компенсировать дефицит топлива на внутреннем рынке поставками из-за рубежа. Ранее Россия уже наладила железнодорожный импорт бензина из Беларуси и Казахстана, а также ввела запрет на экспорт топлива.

Танкер под флагом Панамы загрузил партию бензина в марокканском порту Танжер в середине июля, а сейчас разгружает её в российском арктическом порту Мурманск. Поставщиком топлива выступила компания "Лукойл".

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Дефицит топлива в России – последние новости

1 июля сообщалось, что Россия начала импорт бензина морским путем из Индии. Таким образом, Москва пытается смягчить дефицит топлива, вызванный украинскими ударами по ее энергетической инфраструктуре.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказывал, что Россия всё больше зависит от импорта нефтепродуктов, а в отдалённых регионах уже наблюдаются серьёзные проблемы с обеспечением топливом. При этом Москва получает ресурсы в первую очередь.

23 июля сообщалось, что украинские дроны разрушили часть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Это сократило внутреннюю переработку в РФ примерно на 40%. Кроме того, Кремль перенаправлял поставки топлива из Сибири и увеличивает импорт из Беларуси, чтобы предотвратить дефицит в Московском регионе.

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