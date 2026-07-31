Путин может 'назначить виновным' в событиях в Крыму гауляйтера Аксенова, – эксперт

В то же время, отмечает Гетман, Путин прекрасно понимает, что новый человек ничего не сможет сделать.

Так называемого главу Республики Крым Сергея Аксенова в Кремле могут "объявить виновным" в событиях на полуострове.

Об этом в комментарии УНИАН сказал военный эксперт Алексей Гетьман, отвечая на вопрос о том, что Кремль якобы готовит отстранение своего гауляйтера, который при этом якобы планирует баллотироваться в депутаты Государственной думы России.

"Мы точно не знаем, какие планы непосредственно у Путина. Мы можем только строить догадки", – отметил он.

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В то же время Гетьман напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются гражданское население и военнослужащие в Крыму. В частности, о наших мощных ударах по военно-промышленным объектам, военным базам, радиолокационным станциям и зенитным комплексам.

Кроме того, он отметил логистическую блокаду и невозможность получить топливо.

"Это приводит к большим проблемам в Крыму. Поэтому Путин будет решать этот вопрос. Простой способ – нужно заменить, поставить нового человека. Как будто новый человек сможет деблокировать Крым. Надо же найти какого-то виновного. Я думаю, что Аксенова просто назначат виновным в том, что происходит", – сказал эксперт.

Впрочем, Гетман уверен, что Путин прекрасно понимает, что новый человек, какой-то другой аксенов, ничего сделать не сможет.

"Но для того, чтобы успокоить людей, на некоторое время по крайней мере, что "сейчас сменим этих плохих, поставим новых, лучших, и сразу все наладится, дайте некоторое время, чтобы они что-то сделали". И это может растянуться на несколько месяцев или даже на полгода", – пояснил он.

Таким образом, добавил Гетман, можно было бы снять социальное напряжение внутри Крыма.

"Дальше они ничего не сделают, ситуация для граждан в Крыму будет только ухудшаться. Но они подождут, потом снова возникнет какое-то социальное напряжение, снова кого-то заменят. Или к тому времени, может, деоккупируем Крым", – сказал он.

Кадровая чистка

Как известно, ранее партизанское движение "Атеш" сообщило, что Кремль готовит отстранение крымского гауляйтера Аксенова. При этом на него планируют возложить всю вину за надвигающуюся гуманитарную катастрофу и провалы в обеспечении Крыма.

Отмечается также, что отстранение от должности произойдет сразу после сентябрьских "выборов", чтобы не портить показатели и не провоцировать турбулентность в период голосования.

Уезд россиян и российского бизнеса из Крыма

Как сообщалось ранее, Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, заявил, что российский бизнес, развивавшийся на территории временно оккупированного Крыма, уезжает и планирует уезжать с полуострова.

Кроме того, по его словам, россияне, приехавшие в Крым после 2014 года и работавшие там, особенно те, у кого есть семьи и дети, сейчас рассматривают вопрос о выезде из Крыма в Россию.

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