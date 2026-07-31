Названы 4 популярных мифа о сборке ПК, в которые давно пора перестать верить

Многие советы, которыми годами делились на форумах, были актуальны для старого железа. Но современные комплектующие и технологии работают по другим правилам.

Несмотря на то что сборка ПК за последние годы стала значительно проще, вокруг нее до сих пор существует немало мифов и устаревших советов.

Эксперты XDA Developers рассказали о четырех распространенных мифах, которые уже не соответствуют современным реалиям и могут даже навредить при выборе комплектующих или настройке системы.

Миф №1. Чем больше вентиляторов – тем лучше охлаждение

Многие считают, что большое количество вентиляторов автоматически делает компьютер холоднее. Это не совсем так. Эффективность охлаждения зависит не столько от числа кулеров, сколько от правильного планирования потоков воздуха внутри корпуса.

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Несколько грамотно расположенных вентиляторов справятся не хуже, чем десятки, забившие весь корпус. Установка кулеров во все доступные места часто лишь увеличивает уровень шума и энергопотребление без заметного выигрыша в температуре.

Миф №2. Видеокарты после майнинга нельзя покупать

Вторичный рынок пугает многих, но сам по себе процесс майнинга не наносит видеокарте критического вреда. Куда важнее условия эксплуатации GPU.

Если видеокарта работала при высоких температурах или подвергалась постоянным перепадам нагрева, ее срок жизни и правда мог сократиться. Однако многие майнеры, наоборот, снижали напряжение (андервольтили) видеокарты, чтобы уменьшить нагрев и энергопотребление. Поэтому при бережном обращении такая карта прослужит еще долго.

Миф №3. Повышенный лимит мощности всегда увеличивает производительность

Увеличение энергопотребления действительно может чуть поднять частоты, но это не всегда приводит к заметному росту FPS. Зато нагрев и шум почти гарантированно становятся выше.

Сегодня все большей популярностью пользуется обратный подход – андервольтинг. Он позволяет сохранить прежние рабочие частоты при меньшем напряжении, благодаря чему видеокарта нагревается меньше и зачастую работает даже эффективнее.

Миф №4. Обновление BIOS – слишком рискованная процедура

Раньше отключение питания в неподходящий момент и правда могло вывести материнскую плату из строя. Однако сегодня у плат есть защитный механизм, который позволяют вернуть рабочую версию BIOS даже без запуска системы.

По словам экспертов, многие советы, передававшиеся среди энтузиастов десятилетиями, были актуальны для старого железа, однако современные комплектующие и технологии изменились. Поэтому при сборке нового ПК лучше ориентироваться на актуальные советы, а не на устоявшиеся мифы.

Ранее Steam опросил своих пользователей и назвал самую оптимальную конфигурацию игрового ПК летом 2026 года. Звание самой популярной видеокарты досталось GeForce RTX 4060, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

Меж тем обзорщики выбрали 8 лучших видеокарт для компактных корпусов. Благодаря энергоэффективным архитектурам и продвинутому охлаждению, в 2026 году даже самые мощные GPU можно разместить в корпусах типа Mini‑ITX.

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