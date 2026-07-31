Зеленский провел телефонный разговор с Вэнсом: подробности от президента

Зеленский в ходе беседы подчеркнул, что российские авиаудары по нашей стране не прекращаются.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Получил приятный телефонный звонок от вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса. Обсудили итоги нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне – позитивной и продуктивной", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и ПВО – а именно перехватчики для "Пэтриотов" против баллистических ракет – остается основным приоритетом.

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"Также мы говорили с вице-президентом о последствиях российской войны для мировых рынков. Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили", – отметил президент.

Переговоры Зеленского с Трампом – что известно

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для систем "Патриот", о которых просил Зеленский во время их встречи в Вашингтоне 28 июля.

Война в Иране с тех пор истощила примерно две трети американских запасов этих ракет-перехватчиков, свидетельствует анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS). По данным аналитиков, в целом у США сейчас имеется лишь 759 самых современных ракет для систем "Пэтриот".

Также Зеленский рассказал Трампу о плане, который позволил бы Украине пережить еще одну зиму в войне с Россией. Чтобы этот план сработал, Трампу пришлось бы обратиться за большой услугой к своему союзнику Илону Маску.

План предусматривает перераспределение приоритетов для США, чтобы избежать отправки в Украину ракет-перехватчиков системы "Патриот", запасы которых существенно сократились в связи с войной в Иране. Вместо этого предлагается, чтобы Украина расширила применение другой американской технологии – сети спутниковой связи Starlink, которую контролирует Маск.

В частности, Зеленский попросил Трампа получить разрешение от Маска на использование "Старлинка" с целью нанесения ударов дронами вглубь России.

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