Латвия закрыла границу с Беларусью: какая причина

Причины, по которым принято такое решение, не объясняются, но ранее сообщалось о новых проблемах из-за мигрантов.

Латвия, которая усиливает меры безопасности на огромном газохранилище и плотине из-за России, закрыла границу с Беларусью "по техническим причинам". Об этом в соцсети Х сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава.

Тех, "кто еще не вернулся в Латвию", он призвал воспользоваться другими маршрутами. Причины, по которым принято такое решение, не объясняются, но ранее сообщалось о новых проблемах из-за мигрантов.

Важно, что накануне Домбрава призывал жителей Латвии отказаться от поездок в Беларусь или вернуться в страну, если они уже находятся там. Он предупреждал, что на фоне эскалации "миграционной гибридной войны" со стороны Беларуси безопасное передвижение между двумя странами может стать затруднительным.

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Министр также сообщил, что Эстония направит дополнительных пограничников для усиления внешней границы Латвии.

При этом новостной портал Delfi опроверг распространившуюся в соцсетях информацию о введении погранконтроля на границе между Латвией и Литвой. Проверки, которые литовские службы ведут на латышской границе, не являются возвращением к пограничному контролю, существовавшему до присоединения стран Балтии к Шенгенской зоне, подчеркивается в публикации.

О том, что Литва не исключает введения пограничного контроля с Латвией, глава литовского МВД Мартинас Кателинас заявил 15 июля медиакомпании LRT, назвав в качестве причины растущее количество мигрантов, прибывающих из Беларуси через Латвию.

Политика Латвии

Недавно пророссийские комики Владимир Моисеенко и Владимир Данилец из дуэта "Кролики" стали персонами нон грата в Латвии. Министерство иностранных дел страны опубликовало соответствующий указ о запрете на их въезд.

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