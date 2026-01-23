Москва будет продвигать 'формулу Анкориджа' на переговорах в ОАЭ, - Reuters

При этом Украина уже предупреждала, что дарить свои территории России не будет.

Ключевой темой трехсторонних переговоров Украины, США и России в ОАЭ станет вопрос Донбасса. Кремль требует передачи остальной части региона как ключевое условие окончания войны, пишет Reuters.

"Требование президента России Владимира Путина, чтобы Украина отдала 20% Донецкой области, которые она до сих пор удерживает – около 5000 кв. км, – оказалось главным препятствием для прорывного соглашения", – говорится в публикации.

Близкий к Кремлю собеседник Reuters заявил, что Москва рассматривает "формулу Анкориджа", якобы согласованную между Трампом и Путиным на их встрече в августе. Эта формула, по словам источника, означает контроль России над всем Донбассом и замораживание текущей линии фронта на всех других участках.

В другой публикации Reuters отмечает, что Зеленский, по его собственным словам, не видит причин дарить Путину остальную часть Донбасса, ведь это упростит россиянам дальнейшее продвижение вглубь Украины.

"Часть Донбасса, которую до сих пор удерживает Киев, включает Славянск и Краматорск, "города-крепости", являющиеся частью сильно укрепленной линии обороны, включая окопы, противотанковые преграды, бункеры и минные поля, расположенные вокруг них. Киев считает эти города жизненно важными для обороны остальной Украины, поскольку земля к западу от Донецка намного ровнее, что облегчает России продвижение и захват территорий на восточном берегу Днепра", – говорится в публикации.

Вместе с тем издание отмечает, что, по оценкам западных военных аналитиков, России потребуется год или более, чтобы захватить остальную часть Донбасса при текущих темпах продвижения.

Как пишет Reuters, если раньше Донбасс был очень важным экономическим центром, то теперь он полностью разрушен и имеет больше политическое значение. Вместе с тем в недрах этой территории остаются богатые запасы полезных ископаемых, включая редкие титан и цирконий.

"Судьба Донбасса повлияет на формирование исторического наследия Путина и Зеленского. Путин позиционирует себя как защитника этнических русских повсюду. Обеспечение безопасности всего Донбасса является центральным в его нарративе. Зеленский с 2022 года завоевал репутацию непоколебимого защитника своей страны от гораздо более крупного и могущественного соседа", – пишет издание.

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что на трехсторонней встрече Украины, США и РФ в Абу-Даби ключевым будет территориальный вопрос – судьба Донбасса. В частности, планируется обсуждение того, как это видят все три стороны.

Между тем пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что одним из ключевых условий России для подписания мирного соглашения является вывод Вооруженных сил Украины с территории Донбасса. В то же время он отметил, что Москва не считает целесообразным публично раскрывать детали переговорного процесса. Он также сообщил, что российская рабочая группа по безопасности на переговорах в ОАЭ будет состоять исключительно из представителей Министерства обороны РФ, которые накануне получили соответствующие инструкции от Владимира Путина.

