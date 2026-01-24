Донбасс в обмен на гарантии: Зеленский оказался перед трудной дилеммой, - Corriere della Sera

Мирный план США предусматривает территориальные уступки, масштабную финансовую помощь и западные гарантии безопасности, но вызывает серьезные риски для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед самым сложным выбором за время полномасштабной войны: согласиться на план Дональда Трампа по завершению боевых действий, который предусматривает уступки по Донбассу, или продолжить войну без четких гарантий ее завершения, пишет Corriere della Sera.

Переговоры в Давосе: сигнал без подписей

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский и Трамп провели часовую закрытую беседу. Никаких документов не подписали, однако и публичного конфликта не было.

Зеленский после встречи заявил о "позитивном дне" и подтвердил, что украинская и американская команды ежедневно работают над мирными документами, которые находятся "на финальной прямой".

Тайная дипломатия: Москва, Давос и Абу-Даби

Параллельно эмиссары Трампа - Стив Виткофф и Джаред Кушнер - провели встречи с ключевым российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. После переговоров в Швейцарии они прибыли в Москву, а затем отправились в Абу-Даби, где впервые с 2022 года должны состояться прямые переговоры с участием украинской и российской делегаций.

Украинскую сторону возглавляет руководитель ГУР Кирилл Буданов, российскую - Дмитриев и глава военной разведки РФ Игорь Костюков.

Четыре документа мира

По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, на столе переговоров находятся как минимум четыре документа:

общий "подписной" рамочный документ;

три ключевых соглашения, среди которых самое спорное - по Донбассу.

Речь идет о передаче России неоккупированной части Донецкой области, но без юридического признания суверенитета РФ над этой территорией. Это, по замыслу авторов плана, должно оставить "окно возможностей" для будущего пересмотра соглашения.

Наибольший риск для Украины

В Украине такая уступка крайне непопулярна. Военные эксперты предупреждают: потеря донецких укреплений откроет России путь к Днепру, а дальше - к Одессе. Это будет означать потерю доступа к Черному морю и критическую зависимость украинского экспорта от Москвы.

В обмен на территориальные уступки Вашингтон предлагает два ключевых элемента:

1. план восстановления Украины на 800 млрд долларов, который должен объединить государственные и частные средства и координируется главой BlackRock Ларри Финком;

2. Американские гарантии безопасности, поддержанные европейскими странами, включая возможное размещение иностранных войск в Украине.

Стив Виткофф заявил, что открытым остается только один вопрос - Донецк, и его можно "решить". В то же время президент Финляндии Алекс Стубб предупредил, что план реконструкции пока существует только на бумаге, а реальные средства еще не обеспечены. Также непонятно, согласится ли Владимир Путин на гарантии безопасности с присутствием войск НАТО.

Европейские сомнения

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предупредил:

"Путин не является человеком мира. Нам нужно соглашение, которое не заложит основу для новой войны".

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера перед началом переговоров в Абу-Даби пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса для прекращения войны. Это одно из условий подписания мирного соглашения.

В то же время секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в Абу-Даби стороны переговоров обсуждали параметры завершения войны в Украине и дальнейшую логику переговорного процесса.

