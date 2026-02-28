Россия начала подготовку к наступлению на 'пояс крепостей' на Донбассе, - ISW

Наступление РФ с целью захвата "Крепостного пояса", вероятно, затянется на годы и потребует значительного времени, людских ресурсов и средств.

Российские войска, вероятно, начали артиллерийскую и беспилотную подготовку поля боя к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, 26 и 27 февраля российские войска обстреляли Биленьке (примерно в 14 километрах от линии фронта и непосредственно к северо-востоку от Краматорска, северной оконечности "Крепостного пояса"), и это первый случай, когда российские войска обстреляли Краматорск или его окрестности из ствольной артиллерии, отмечают аналитики. Эти артиллерийские удары, вероятно, знаменуют начало артиллерийской подготовки России к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года.

"Вероятно, после завершения артиллерийской подготовки российская армия начнет наземную фазу этого наступления в ближайшее время", считают аналитики.

Российские войска также проводят кампанию воздушного перехвата на южной оконечности "Крепостного пояса", в частности, на трассе H-20, которая является основной наземной линией связи, соединяющей города Крепостного пояса.

Обычно российские войска используют многомесячные кампании воздушного перехвата в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление оборонительных возможностей Украины и позиций на линии фронта перед наземными наступлениями.

Кроме того, украинский военнослужащий, действовавший на Славянском направлении, 26 февраля сообщил, что российское военное командование перебрасывает подкрепления на Славянское направление, что является еще одним признаком того, что Россия планирует в ближайшее время отдать приоритет наступательным операциям против "Крепостного пояса".

При этом в ISW оценивают, что наступление с целью захвата "Крепостного пояса", вероятно, затянется на годы и потребует от российского военного командования значительного времени, людских ресурсов и средств. В то же время российские войска до сих пор не смогли или не захотели сосредоточить ресурсы, необходимые для решающей наступательной операции, особенно против "Крепостного пояса", подчеркивают аналитики.

Аналитики отмечали, что россияне фактически захватили Покровск, однако это не принесло агрессору ожидаемого триумфа. Покровск был важным хабом, но российские удары еще в июле 2025 года фактически уничтожили возможность использовать его как логистический узел. К моменту падения город уже не выполнял свою стратегическую роль.

Тем временем Bloomberg пишет, что, по данным источников, Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести войска из оставшейся части Донецкой области.

