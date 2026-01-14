Рада назначила Шмыгаля министром энергетики Украины со второй попытки

За назначение Шмыгаля проголосовали 248 народных депутатов.

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьером – министром энергетики Украины. Решение поддержали 248 народных депутатов.

Вчера, 13 января, во время голосования в зале парламента Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны Украины. Но в этот же день для назначения Шмыгаля министром энергетики и первым вице-премьер-министром не хватило голосов – только 210 нардепов проголосовали "за".

Как известно, Денис Шмыгаль занимал должность премьер-министра Украины более пяти лет – это самый длительный срок пребывания одного человека во главе правительства. В июле 2025 года президент Владимир Зеленский объявил о трансформации системы исполнительной власти и предложил должность премьер-министра тогдашней министре экономики Юлии Свириденко.

Отставка Шмыгаля с поста премьер-министра – главные новости

16 июля 2025 года Верховная Рада поддержала решение об отставке Дениса Шмыгаля с поста главы правительства вместе с составом Кабинета министров. Тогда же президент Владимир Зеленский предложил Шмыгалю возглавить Министерство обороны Украины, заменив на этой должности Рустема Умерова. Зеленский подчеркнул, что опыт Дениса Шмыгаля "точно будет полезен на позиции министра обороны Украины".

Уже 17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Шмыгаля министром обороны. В начале января президент предложил Шмыгалю новую должность – первого вице-премьер-министра и министра энергетики. Зеленский отметил, что системность необходима сейчас для украинской энергетики, "чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным".

Кресло главы Минэнерго оставалось вакантным после увольнения в ноябре 2025 года Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме" по результатам расследования НАБУ.

