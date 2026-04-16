'Этого не будет': Польша не поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС

Варшава настаивает на полном выполнении всех условий евроинтеграции.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал в интервью RMF24, комментируя позицию венгерского политика Петера Мадьяра, который также выступает против ускоренной интеграции Украины в ЕС. По словам Сикорского, Польша разделяет такую же точку зрения и считает, что Украина должна пройти полную процедуру вступления.

"Он говорит то, что является также и нашей позицией. В Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет", – заявил министр.

Он подчеркнул, что все страны-кандидаты должны соблюдать одинаковые правила:

"Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам".

Глава польского МИД также предупредил, что Украину ждут непростые этапы переговоров. "И, конечно, будут сложные разделы переговоров, такие как сельское хозяйство или транспорт", – отметил он.

Напомним, ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года невозможно. По ее словам, Украина является ключевым партнером для блока в области инноваций, обороны и других стратегических секторов, которые могут способствовать глобальной конкурентоспособности. Однако надежды на вступление страны в ЕС в этом году не оправдаются.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Европейский Союз не прекратил дискуссии о возможности вступления Украины в блок в 2027 году.

На днях будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, ведь речь идет о стране, находящейся в состоянии войны.

