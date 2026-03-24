Еврокомиссар ответила, реально ли вступление Украины в ЕС до 2027 года

Отмечается, что в первую очередь нужен мир.

Вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года невозможно. Такое заявление сделала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, пишет Politico.

Чиновница отметила, что Украина является ключевым партнером для блока в области инноваций, обороны и других стратегических секторов, которые могут способствовать глобальной конкурентоспособности. Однако надежды на вступление страны в ЕС в этом году не оправдаются.

"Все в этой комнате знают, что Украина не сможет стать членом ЕС 1 января 2027 года. Сначала нужен мир – это важно – затем нужно провести реформы… инвесторы придут, как вы знаете, в Украину только тогда, когда смогут зарабатывать деньги и когда их инвестиции будут в безопасности", – пояснила Марта Кос.

Вступление Украины в ЕС

В первые дни полномасштабного вторжения со стороны РФ Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз по упрощенной процедуре. Ее президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года.

Вице-премьер-министр по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка недавно сообщил, что некоторые страны-члены Европейского союза хотят проверить эффективность реформ Украины. Он подчеркнул, что у Украины нет 20 лет, чтобы ждать, пока все "устоится".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни говорит, что Италия поддерживает идею вступления Украины в ЕС, но первыми в очереди стоят балканские страны. О каких именно государствах идет речь, Таяни не уточнял.

